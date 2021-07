​​​​​​​Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur Haïti, 1 juillet 2021

SC/14571

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet, M. Nicolas de Rivière (France):

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur profonde inquiétude face à la détérioration de la situation politique et humanitaire et des conditions de sécurité en Haïti et ont souligné qu’il incombait au premier chef au Gouvernement haïtien d’y faire face.

Les membres du Conseil ont souligné qu’il était urgent d’organiser des élections législatives et présidentielle libres et équitables en 2021. Ils ont exhorté tous les acteurs politiques en Haïti à mettre de côté leurs divergences et à s’engager dans un dialogue constructif dans l’intérêt de la paix et de la stabilité, à veiller à ce que les élections se déroulent dans un climat apaisé et à s’abstenir de tout acte de violence ou d’incitation à la violence. Ils ont également souligné qu’il importait d’associer les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et la société civile aux processus politiques engagés en Haïti.

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur préoccupation face aux exactions et violations des droits humains qui ont été signalées et ont demandé au Gouvernement haïtien d’amener les responsables à répondre de leurs actes. Ils ont souligné qu’il importait d’accorder plus d’attention à la situation humanitaire et aux besoins de développement en Haïti et de renforcer l’appui apporté à Haïti à cet égard. Ils ont également condamné l’augmentation de la violence en bande organisée.

Les membres du Conseil ont remercié le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti du travail accompli en vue d’un avenir meilleur pour Haïti.

