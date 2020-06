Déclaration de la RSSG au Conseil de Sécurité 19 juin 2020

La pandémie, dont la propagation s’est accélérée au cours du mois dernier, a jusqu’à présent officiellement touché plus de 4 900 personnes et fait 84 morts. Même si son bilan réel est probablement beaucoup plus lourd, ses effets commencent seulement à être ressentis par les citoyennes et citoyens d’Haïti, dont une majorité vivait déjà dans de piètres conditions socio-économiques. En raison des multiples crises interconnectées qui ont touché le pays ces dernières années, l’économie haïtienne s’est contractée de 1,2 % en 2019 et devrait encore se contracter de 4 % cette année. Les usines fonctionnent à capacité réduite en raison de la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour ralentir la propagation du virus. Le spectre d’une nouvelle augmentation du chômage se profile à l’horizon, la gourde continue de se dévaluer par rapport au dollar des États-Unis et l’inflation est constamment supérieure à 20 %. En l’absence de ressources suffisantes pour soutenir la sortie d’Haïti de la récession dans laquelle il est plongé, les gains durement acquis en matière de sécurité et de développement au cours des quinze dernières années risquent d’être réduits à néant, et un problème initialement interne pourrait devenir un problème régional, si la situation humanitaire déjà alarmante continue de s’aggraver, et si un nombre croissant d’Haïtiennes et Haïtiens sont tentés de chercher meilleure fortune à l’étranger.