Crise : L’Oea appelle au renforcement de la lutte contre la corruption en Haïti

P-au-P, 07 janv. 2020 [AlterPresse] --- En campagne pour sa réélection, le Xe secrétaire général de l’Organisation des États Américains (Oea), l’Uruguayen Luis Almagro souhaite un renforcement de la lutte contre la corruption en Haïti, lors d’un point de presse, donné conjointement, au Palais national, avec le président Jovenel Moïse, ce mardi 7 janvier 2020, selon les informations rassemblées par l’agence en ligne AlterPresse.

« La lutte contre la corruption est un impératif moral de tout système politique et une démarche très importante, pour garantir le bon fonctionnement des institutions. Cette lutte permettrait au gouvernement d’être plus crédible, de mieux aider et subvenir aux besoins de la population », a déclaré Almagro.

Un mouvement citoyen, toujours en cours en Haïti, réclame une reddition de comptes, en rapport notamment au programme PetroCaribe de l’aide vénézuélienne à Haïti (Ndlr : estimée à plus de 3 milliards de dollars américains / US $ 1.00 = 96.00 gourdes ; 1 euro = 111.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 2.00 gourdes aujourd’hui).

Jovenel Moïse et plusieurs anciens hauts dignitaires de l’Etat ont été indexés dans la dilapidation des fonds PetroCaribe, dans deux rapports publiés par la Cour des comptes et du contentieux administratif (Cscca), en janvier et juin 2019.

Le dossier de dilapidation des fonds Petrocaribe serait actuellement bloqué au niveau de la justice.

En visite en Haïti, les lundi 6 et mardi 7 janvier 2020, Luis Almagro a aussi évoqué la nécessité pour qu’il y ait des réformes électorales, en commençant par garantir l’octroi d’une carte d’identification civique à chaque citoyenne et à chaque citoyen.

Haïti devrait avoir une réforme constitutionnelle, en vue de « permettre d’éliminer certains problèmes, qui ont rendu les négociations difficiles en Haïti, au cours des dernières années », suggère Almagro.

Cette « nouvelle » Constitution devrait également s’adapter à la culture et aux besoins du peuple haïtien, selon Almagro.

Luis Almagro a également appelé à une réforme au niveau politique, dans le souci d’établir des institutions politiques plus fortes, qui pourraient apporter de meilleures solutions aux problèmes, auxquels fait face la population haïtienne.

Établir un dialogue national serait un pas vers l’avant. Ce processus permettrait au pays d’établir des programmes de développement à long terme, souligne le secrétaire général de l’Oea.

Pour sa part, Jovenel Moïse a souhaité un renforcement du dialogue politique entre les pays membres de l’Oea ainsi qu’un accès d’Haiti aux sources d’énergies propres.

Du mercredi 1er avril au mardi 30 juin 2020, la présidence du Conseil permanent de l’Oea sera assumée par la république d’Haïti. [mj emb rc apr 07/01/2020 13:55]