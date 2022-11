Crise alimentaire en Haïti : aperçu du plaidoyer et recommandations clés

QUEL EST LE PROBLÈME?

L’insécurité alimentaire se définit, selon la FAO, commeune situation où les gens n’ont pas un accès régulier à suffisamment d’aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine. En effet, Haïti continue de faire face à des situations catastrophiques qui fragilisent la vie de la population, notamment les plus vulnérables. Ils se retrouvent dans une situation d’urgence humanitaire liée à un niveau extrême d’insécurité alimentaire et de malnutrition.

Les chiffres sont très alarmants. Selon les dernières estimations du Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire (IPC), 4.5 millions d’haïtiens (soit 45% de la population) sont menacés par une insécurité alimentaire aiguë. Un nombre qui devrait passer à 4.6 millions de personnes, à cause du manque d’accès aux denrées alimentaires de base et la hausse des prix des produits alors que les revenus sont de plus en plus précaires.

Le problème de l’insécurité alimentaire touche les familles y compris les enfants dans le cadre de leur apprentissage et affecte leur santé physique. En 2021, environ 217 000 enfants haïtiens souffraient de malnutrition aigüe selon les estimations de l’aperçu des besoins humanitaires (HNO). Un nombre qui peut être doublé en 2022 en raison des différents facteurs explicatifs de la situation de l’insécurité alimentaire en Haïti.

MESSAGES CLÉS