COVID-19 : la Préfecture de Martinique fait un don de 11 000 litres de solution hydro-alcoolique

Préfecture de Martinique, Ambassade de France, ACTED, UNICEF et Ministère de la santé publique et de la population se sont associés pour permettre l’acheminement, depuis Fort-de-France, de plus de 11 000 litres de solution hydro-alcoolique destinés à des centres de santé en Haïti.

C’est toute une chaîne de solidarité multi-acteurs qui, en lien avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), s’est mis en action afin de soutenir les centres de santé d’Haïti dans la lutte contre la COVID 19. La Préfecture de Martinique a, au nom de l’État français, commandé 11.480 litres de solution hydro-alcoolique à l’entreprise Prochimie en y associant l’Union départementale des sapeurs-pompiers (USP) de Martinique. Les frais de transport, formalités douanières et de manutention portuaire d’embarquement du site de l’entreprise jusqu’au port de Fort-de-France ont été pris en charge par SOMOTRANS et le ROTARY club du Lamentin.

Distribution dans 50 centres de santé

C’est ensuite la Fondation CMA-CGM qui, grâce à son programme de solidarité "Conteneurs de l’espoir", a permis le transport par bateau de la cargaison vers Haïti. Avec le soutien de l’ambassade de France en Haïti et de l’UNICEF, l’ONG ACTED va maintenant procéder à la distribution de ces solutions hydro-alcooliques à plus de 50 centres de santé dans les départements du Centre, du Sud-Est, de la Grande Anse et du Sud. Dans certains de ces centres, ACTED, avec le soutien de l’UNICEF, procède à la réhabilitation des infrastructures en eau, hygiène et assainissement afin d’améliorer et de garantir la continuité de l’accès aux soins. L’hygiène des mains, par le lavage des mains et l’utilisation de solution hydro-alcoolique, reste primordiale dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 mais aussi contre beaucoup d’autres maladies infectieuses encore présentes dans le pays.