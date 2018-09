Construction et Réhabilitation : plus de 9.5 km de route dans le département du Centre

LEONORA BAUMANN

Thomonde, 10 août 2018 – Dans un cadre champêtre et sous un soleil de plomb, une cinquantaine de membres de la communauté ont pris place sous des bâches bleues installées pour l’occasion, afin d’assister à la cérémonie de lancement du projet de réhabilitation de la route reliant les localités de Cerca-Lamecette-Bois-Caiman-Bentourible. Jeunes comme vieux, pour la plupart paysans, ils ont écouté avec beaucoup d’attentions les discours des différentes personnalités conviées pour l’occasion.

La Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH), à travers le programme de Réduction de la Violence Communautaire, a construit et développé un partenariat avec l’organisation locale Union Nationale des Organisations Sociales Haïtiennes (UNOSH), pour le projet de construction et réhabilitation de 9.5 km de route reliant les localités de Cerca-Lamecette-Bois-Caiman-Bentourible, incluant la mise en place de points d’eau et de lampadaires solaires dans les communes de Thomonde et de Hinche, situées dans le département du Centre. Les étapes d’identification, de sélection, de développement et de financement se sont faites en collaboration avec les autorités locales.

C’est le 10 août 2018 qu’a eu lieu, à Thomonde, la cérémonie de lancement officiel de ce projet. La communauté est venue nombreuse assister à cet évènement au cours duquel les acteurs impliqués dans le projet, la société civile, ainsi que les représentant politiques de la région, ont pris la parole pour mettre l’accent sur l’importance de cette route pour amener le développement dans la zone.

Mettant en contexte la situation socio-économique de la région du Centre, Monsieur Sylvain Lafalaise, Ex-Secrétaire d'Etat aux Finances et Chef de projet, a insisté sur sa vocation agricole, qui se verra valorisée grâce à cette desserte routière. Pour sa part Monsieur Wilfrid Gélin, Sénateur du Département a rappelé les difficultés auquel fait face la population riveraine jusqu'ici enclavée. “L’importance de la route pour l’émancipation et l’autonomisation des femmes” a été soulignée par Madame Clonise Joseph, Coordonnatrice ADETHO (Amis De Developpement De Thomonde), tout comme “le meilleur accès aux services publics de justice, de police, à la scolarisation et aux soins de santé qu’elle va permettre”. Cela afin de réduire, entre autre, les risques de mortalité des femmes lors de l’accouchement en cas de complication. En effet, ADETHO a enregistré qu'au cours des dernières années, 9 femmes sont mortes en couche, sur le chemin du centre de santé le plus proche. Mais aussi pour réduire l’ensemble des risques de mortalités pour toutes les pathologies, comme ce fut le cas durant l’épidémie de choléra.

Le développement sera également économique, car il permettra une meilleure vente de la production agricole et plus de connexion avec le reste du pays. Il va aussi contribuer à la création de 312 emplois temporaires, en vue d’améliorer les revenus des femmes et des hommes vivant dans les communautés ciblées.

Il a été rappelé que le projet de réhabilitation de la route est financé par la MINUJUSTH mais qu’il revient à la population de faire le nécessaire pour la préserver afin de pouvoir en jouir aussi longtemps que possible.

Conformément à la philosophie du programme de réduction de la violence communautaire de la MINUJUSTH, ce projet est axé sur une approche ascendante (de bas en haut) et participative, caractérisée par l’implication des autorités locales, des élus locaux, des notables et des organisations communautaires de base lors des étapes d’identification, de sélection et de suivi de la mise en œuvre. Sa finalité est de contribuer à la réduction de la violence communautaire, à travers l’amélioration du niveau et de la qualité de vie de plus de 7 000 citoyennes et citoyens sur les plans sécuritaire, judiciaire, socio-économique, sanitaire et environnemental.