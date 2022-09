Communiqué de presse / Le peuple haïtien reste une priorité pour l’ONU et l’organisation s'engage à poursuivre son soutien

Port-au-Prince, Haïti, 24 septembre 2022 : La priorité des Nations Unies en Haïti est de continuer à remplir son mandat et de soutenir le peuple et le gouvernement d'Haïti, dans un contexte où les Haïtiennes et les Haïtiens sont actuellement confrontés à l'insécurité et à l'incertitude persistantes dans la capitale -Port-au-Prince- et dans tout le pays.

Le personnel de l'ONU essentiel pour soutenir les efforts de stabilité et de sécurité et aussi pour mener des interventions qui permettraient de sauver des vies poursuivra ses activités depuis Haïti. Ces activités comprennent aussi celles destinées à apporter un soutien à la population qui fait face à la situation actuelle. Le support apporté par l’ONU ayant pour but de construire une vie digne pour tous les Haïtiennes et les Haïtiens reste maintenu et est essentiel. Un petit nombre de membres du personnel travailleront à distance afin de pouvoir remplir leurs fonctions plus efficacement.

L'ONU en Haïti condamne les violences dont le pays a été témoin ces dernières semaines et appelle tous les acteurs à travailler ensemble pour désamorcer la situation et assurer un retour au calme.

L'ONU en Haïti surveille de près l'évolution de la situation et se tient prête à déployer un appui humanitaire d’urgence si les besoins humanitaires sont amenés à être accrus.

L'ONU continue de travailler sans relâche avec les représentants du gouvernement, les acteurs politiques, les groupes de la société civile et les parties prenantes du secteur privé afin de trouver des solutions durables à cette crise et un avenir pacifique et prospère pour toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens.

- - FIN - -

