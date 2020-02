Communiqué de presse du Core Group (1 février 2020)

Port-au-Prince, le 1er février 2020 – Le Core Group (composé de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, des Ambassadeurs d’Allemagne, du Brésil, du Canada, d’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de France, et de l’Union Européenne ainsi que du Représentant spécial de l’Organisation des États Américains) remercie le Nonce Apostolique et son équipe pour avoir accueilli la « Conférence politique pour une sortie de crise » ces 29, 30 et 31 janvier derniers et regrette que les participants aux discussions n’aient pu parvenir à un accord malgré leurs efforts.

Réitérant leur soutien aux institutions de l’Etat et au peuple haïtien, les membres du groupe invitent l’ensemble de la classe politique et des secteurs de la société haïtienne à prendre leurs responsabilités face aux défis auxquels le pays est confronté. Le Core Group se tient prêt à soutenir toute initiative constructive de dialogue offrant une perspective réelle de résolution de la crise politique et institutionnelle dans laquelle Haïti demeure plongé.

-- FIN --

Beatrice Nibogora

Chief Strategic Communication and Public Information (SCPI) - Spokesperson

United Nations Integrated Office in Haiti - BINUH

Tel: +509 22 29 67 00 ; ext: 7114

Cell: +509 36 53 70 43

Intermission: 181 - 7114

Email: : nibogorab@un.org

Twitter: @binuh_un

Website: http://binuh.unmissions.org/