CLIO/START NETWORK Évaluation de l’impact de la crise actuelle sur les ménages dans les secteurs de l’Eau potable, Assainissement et Hygiène (EPAH) et de la lutte contre le choléra - Rapport de situation du 19 décembre 2019

Résumé

Pendant la crise, les secteurs EPAH et lutte contre le choléra ont été principalement touchés en termes d’accès physique aux zones d’intervention. Afin de préserver les acquis de l’année 2019, il sera essentiel que les acteurs œuvrant dans ces secteurs, ainsi que les communautés locales, aient accès au carburant et aux produits EPAH de manière régulière et à des prix raisonnables, et que les acteurs étatiques puissent préserver la qualité des opérations EPAH et lutte contre le choléra de manière autonome.

1. Contexte politique, économique, sécuritaire

Mis à part les manifestations du 18 novembre 2019, une période d’accalmie se poursuit depuis fin octobre, avec une diminution considérable de l’activité protestataire, du nombre d’incidents sécuritaires et une reprise progressive de l’activité économique et scolaire. La semaine du 9 au 16 décembre a été marquée par l’annonce du Président Jovenel Moïse qu’un nouveau gouvernement pourrait être mis en place avant la fin de l’année 2019 et la réitération qu’il ne démissionnera pas malgré les demandes de l’opposition et d’une partie de la société civile. Cette annonce est venue après la dernière mission diplomatique de la communauté internationale qui, par le biais notamment des États-Unis, a envoyé plusieurs délégations à Port-au-Prince pendant les dernières semaines, ayant comme objectif la fourniture d’un appui pour la sortie de la crise politique. De son côté, l’organisation de la société civile Ayiti Nou Vle A a publié un sondage d’opinion dont le résultat indique que le manque de confiance dans le président actuel (55%) n’est surpassé que par le manque considérable de confiance dans l’opposition (90%), dû en grande partie à l’agressivité et la durée de la stratégie de bloquer le pays (« peyi lock »). Les élections parlementaires et locales de mi-octobre n’ayant pas eu lieu, le Président est attendu à commencer à gouverner par décret à partir du 13 janvier 2020. Ce déséquilibre entre les pouvoirs de l’état demeure inquiétant en particulier pour la société civile et le secteur privé, qui craignent des dérives autoritaires notamment suite à la décision unilatérale de l’Etat de reprendre la centrale électrique de Varreux le 21 novembre 2019. Auparavant gérée par la compagnie privée SogEner, ce changement d’administration a également engendré une diminution significative du nombre d’heures d’électricité disponibles à la population. Selon les zones, les médias notent que la plage horaire de la distribution du courant électrique n’est plus prévisible et que cela a un impact négatif sur les ménages et la production. La compagnie nationale Électricité d’Haïti (EdH) a cependant annoncé qu’avant la fin de l’année toutes les centrales fonctionneront de nouveau à plein régime.