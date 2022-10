Bureau intégré des Nations Unies en Haïti - Rapport du Secrétaire général (S/2022/761)

I. Introduction

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 2645 (2022) du Conseil de sécurité, par laquelle celui-ci a prorogé jusqu’au 15 juillet 2023 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) défini dans sa résolution 2476 (2019), par laquelle il avait créé le BINUH, et a resserré les échéances de communication d’information, de 120 jours à 90 jours. Il y est rendu compte des principaux faits nouveaux survenus depuis mon précédent rapport (S/2022/481) et fait le point sur l’exécution du mandat du Bureau.

II. Politique et bonne gouvernance

2. La situation actuelle en Haïti démontre à quel point le volet politique, les questions de sécurité et de développement et les aspects humanitaires sont imbriqué s et se renforcent mutuellement. Elle a offert un terrain propice aux bandes armées, qui ont gagné en force et en influence. Ces dernières semaines, la dégradation spectaculaire des conditions de sécurité a provoqué l’immobilisation du pays. Des bandes criminelles ont pris le contrôle d’installations stratégiques d’importance vitale, comme le port international de Port-au-Prince et le principal terminal pétrolier du pays, situé à Varreux. Le blocage du terminal a entraîné la quasi-paralysie des services essentiels – eau et assainissement, collecte des ordures, électricité et soins médicaux, notamment. Qui plus est, une nouvelle flambée de choléra s’est déclarée récemment, et la situation actuelle crée les conditions parfaites pour une augmentation exponentielle du nombre de malades dans tout Haïti.

3. Au lendemain du premier anniversaire de l’assassinat de l’ancien Président, Jovenel Moïse, le 7 juillet, les troubles civils se sont multipliés autour de Port-auPrince, du Cap-Haïtien (département du Nord), de Petit-Goâve (département de l’Ouest) et de Jacmel (département du Sud-Est), et d’importantes manifestations ont eu lieu contre l’inflation croissante et les graves pénuries de carburant, les manifestants exigeant la démission du Premier Ministre, Ariel Henry.

4. Les violences se sont encore intensifiées lorsque, le 11 septembre, le Premier Ministre a annoncé que les subventions aux carburants seraient supprimées. Des barrages routiers ont été mis en place dans tout le pays, ce qui a entraîné un verrouillage total de la capitale et d’autres grands centres urbains. Une action concertée de la police visant à dégager les routes a été lancée le 16 septembre quand une alliance de bandes criminelles de la capitale a pris le contrôle du principal terminal pétrolier du pays, situé à Varreux. Les signataires des différents accords ont revu leurs alliances face à ces tensions croissantes, compliquant encore plus la recherche d’un consensus.

5. Pendant les troubles, le Premier Ministre a fait part de son empathie face aux souffrances humaines subies, déplorant par ailleurs les pillages de biens essentiels et d’aide humanitaire. Il a encouragé les Haïtiens à ne pas se laisser duper par les discours politiques violents, à résister aux intérêts corporatistes et à s’unir pour le bien de la nation. Il a de nouveau appelé à un large dialogue ouvert avec l’ensemble des parties prenantes et souligné que le Gouvernement était déterminé à renforcer la police nationale, à augmenter les recettes douanières, à améliorer l’économie et à réduire les subventions régressives aux carburants.

6. Face aux griefs socioéconomiques qui alimentent les manifestations, le Premier Ministre a présenté un plan de politique sociale en six points pour le budget de l’État 2022/23, qui serait financé au moyen de recettes supplémentaires collectées grâce à la réforme des régimes douaniers et des subventions. Le plan comprend plusieurs volets : a) investissements dans le développement agricole et les infrastructures ; b) repas scolaires ; c) mise en place de soupes populaires ; d) fonds pour la création d’emplois décents ; e) nettoyage des rues ; f) interventions fiscales permettant de compenser l’augmentation du coût de la vie.

7. De nombreuses personnalités politiques de premier plan du pays se sont exprimées pendant les troubles civils ; la plupart ont appelé au calme, mais certaines ont encouragé les manifestants en tenant des propos ouvertement incendiaires à l’endroit de l’Organisation des Nations Unies et des missions diplomatiques. Le Ministre de la justice et de la sécurité publique a publié une déclaration condamnant la violence et promettant de traduire en justice leurs auteurs.

8. Peu de progrès ont été accomplis sur la voie d’un accord piloté par les Haïtiens qui permettrait la tenue d’élections législatives et présidentielle selon un calendrier approuvé par tous, malgré les efforts déployés par le BINUH pour amener les acteurs clés à la table des négociations. Avant les troubles, des représentants du Gouvernement et plusieurs groupes de la société civile et plateformes politiques avaient cherché à faire émerger un consensus plus large sur l’organisation d’élections et sur l’ordre constitutionnel. Fin juin, le comité tripartite, composé de représentants du monde universitaire, d’organisations d’inspiration religieuse et du secteur privé a publié un rapport sur les consultations menées auprès de plus de 170 partis politiques et organisations de la société civile, concernant la sortie de crise. Il y proposait un nouvel accord de partage du pouvoir fondé sur une période de transition de deux ans maximum.

9. Les 14, 15 et 18 juillet, le Premier Ministre, Ariel Henry, a organisé un premier cycle de négociations entre les signataires de l’accord politique du 11 septembre et les dirigeants de la délégation conjointe constituée de la Commission pour la recherche d’une solution haïtienne à la crise (également appelée groupe de Montana) et du Protocole d’entente nationale. Selon les déclarations faites par les deux parties, des désaccords subsistaient pour ce qui était de savoir si l’exécutif devait continuer d’être dirigé par un premier ministre seul jusqu’à la tenue d’élections, ou s’il devait être remplacé par un système bicéphale temporaire, composé d’un président et d’un premier ministre. Les vues divergent également quant à l’opportunité d’associer de nouvelles parties prenantes aux négociations.

10. L’impasse politique a amené un groupe d’acteurs du secteur privé à se manifester, dans une lettre ouverte en date du 23 août, pour demander au Gouvernement de mobiliser des recettes fiscales au moyen de la collecte d’impôts, de taxes et de droits de douane, afin d’allouer plus de fonds à la police nationale. Cette demande a été saluée par nombre de ceux qui avaient fait savoir que les chefs d’entreprise du pays devaient user de leur influence pour contenir les répercussions économiques de la crise.

11. Aucune avancée n’a été faite en vue de la mise en place du processus de désignation visant à renouveler le Conseil électoral provisoire de neuf membres, étape nécessaire à la tenue d’élections et disposition clé de l’accord politique du 11 septembre. En conséquence, les investissements à long terme faits dans l’institution de même que de précieuses ressources humaines sont mis en péril.

12. Outre le travail mené en faveur du dialogue à l’échelle nationale, des organisations régionales se sont montrées disposées à jouer un rôle actif à l’appui du Gouvernement haïtien. À sa quarante-troisième réunion ordinaire, tenue du 3 au 5 juillet à Paramaribo, la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes a adopté un communiqué final dans lequel elle a exprimé sa vive inquiétude face à la détérioration de la situation en matière de sécurité et confirmé la volonté de la région de contribuer au règlement de la crise, notamment en mettant en place une mission d’enquête. Dans la foulée, le Gouvernement surinamais a accueilli le 8 juillet la quatrième réunion virtuelle des partenaires internationaux d’Haïti, réunissant des représentants de 17 gouvernements et donateurs internationaux. Les participantes et participants y ont affirmé que les parties prenantes haïtiennes devaient s’unir pour tracer une nouvelle voie et demandé instamment que des contributions soient versées au panier de financement commun pour l’aide à la sécurité en Haïti.

13. À la demande du Gouvernement haïtien, une session extraordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États américains s’est tenue le 17 août. Le Ministre haïtien des affaires étrangères et des cultes a demandé aux partenaires régionaux d’appuyer la lutte contre le trafic d’armes. Il a sollicité une assistance afin que la police nationale soit renforcée et des équipements destinés au maintien de l’ordre fournis d’urgence. Cette demande a été formulée une nouvelle fois le 1er septembre par le Directeur général ad interim de la Police nationale d’Haïti lors du Sommet des chefs de police des Nations Unies, qui s’est tenu au Siège de l’ONU, à New York.

14. Plus tard, le 7 octobre, face à la poursuite du blocage du port, auquel la police n’a pas pu mettre fin, et à la réapparition du choléra, le Gouvernement a demandé qu’une force internationale spécialisée soit immédiatement déployée et comprenne des effectifs suffisants pour mettre fin à la crise humanitaire frappant le pays, en grande partie causée par les agissements de bandes armées, et permettre la distribution de carburant et d’eau, le fonctionnement et l’ouverture des hôpitaux et des écoles et la libre circulation des biens et des personnes. Le 8 octobre 2022, le Secrétaire général a adressé une lettre au Président du Conseil de sécurité (S/2022/747) au sujet des options envisageables en vue d’un renforcement de l’appui à la sécurité en Haïti, comme le Conseil l’avait demandé dans sa résolution 2645 (2022), à la suite de larges consultations entreprises par le Secrétariat, y compris une visite en Haïti du 4 au 7 septembre visant à mener des discussions avec le Gouvernement.