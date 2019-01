Arrivée en Haïti de la mission d’évaluation stratégique des Nations Unies

Le Secrétaire général adjoint (SGA) aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé aujourd'hui en Haïti pour mener une mission stratégique d'évaluation des différentes options possibles dans le cadre de la transition vers une présence des Nations Unies en Haïti sans opération de maintien de la paix, tel que prévu par le Conseil de sécurité.

Il est accompagné de Miroslav Jenča, Sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, ainsi que des Sous-secrétaires généraux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'ONU Femmes, et de responsables de l'ensemble du système des Nations Unies dont OCHA.

La délégation de haut niveau rencontrera les autorités et institutions nationales, des représentants de la société civile, ainsi que des membres de la famille onusienne dans le pays et le personnel de la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH).

Cette mission fournira au Secrétaire général une évaluation de la situation sur le terrain ainsi que des recommandations sur la voie à suivre, à partir desquelles le Conseil de sécurité déterminera, au plus tard le 15 avril, la configuration la plus appropriée de la présence des Nations Unies après la clôture de la MINUJUSTH.

