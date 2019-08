Analyse des dommages par Photo Interpretation

La méthode ”Baker Achkar Raymond” (“BAR”) a été développée par le Signal Program on Human Security and Technology (Signal Program) au Harvard Humanitarian Initiative (HHI), à la demande de la Banque Mondiale qui souhaitait standardiser la catégorisation des structures visibles sur images spatiales et disposer d’une échelle commune de classification de la sévérité des impacts visibles, dans le cadre de désastres naturels.