Améliorer l’accès à l’eau et à l’hygiène dans 45 écoles à Haïti

Haïti est fortement exposée aux épidémies, notamment aux maladies hydriques dû au manque d’infrastructures et d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Le pays a du mal à se remettre des épidémies comme celle du choléra en 2011 qui a duré près de 8 ans. Aujourd’hui la situation se complique avec la pandémie de COVID-19. L’accès à l’eau et les sensibilisations notamment dans les écoles à Haïti est crucial pour pouvoir la combattre et appliquer les gestes barrières.

Le 15 octobre, la Journée Internationale du Lavage des Mains a réunit petits et grands pour des sensibilisations, concours et animations rappelant l’importance de se laver les mains régulièrement notamment dans un contexte de lutte contre le COVID-19 surtout dans les écoles à Haïti. « Ann lave men ak dlo ak savon ! », traduit par « Il faut se laver les mains avec de l’eau et du savon », le slogan résonne dans les écoles de Mirebalais et Belladère (Centre), Dame-Marie, Les Irois et Anse d’Hainault (Grand’Anse) en ce mois d’octobre.

Depuis octobre 2020 et avec le soutien d’UNICEF, ACTED met en œuvre le projet « Eau, Hygiène et Assainissement dans les écoles » au sein de 45 écoles dans les départements de la Grand’Anse et du Centre d’Haïti afin de renforcer les connaissances et l’accès aux infrastructures sanitaires pour plus de 12 600 enfants.

L’hygiène des mains comme principal moyen de prévention face aux maladies

Face aux risques de propagation du virus, le lavage des mains reste la principale barrière de protection, notamment à des moments clés de la journée : par exemple avant les repas et la cuisine et après le passage aux toilettes ou suite à un contact avec d’autres personnes.

L’école est à la fois un lieu où la propagation du Covid-19 est plus difficile à maîtriser mais c’est également un lieu propice pour l’apprentissage de pratiques d’hygiènes efficaces pour lutter contre. Ainsi, les enfants ont été particulièrement mobilisés pour la Journée Internationale du Lavage des Mains, pour apprendre aux enfants les bonnes pratiques de manière ludique, des concours ont été organisés. Les enfants devaient utiliser les stations et points de lavages de mains installés par ACTED et respecter les neuf étapes différentes garantissant un lavage efficace, le tout sous la supervision des membres de l’équipe projet d’ACTED, qui ont ensuite désignés les gagnants et gagnantes, avant de procéder aux remises de prix.

La forte mobilisation des élèves n’a été égalée que par celle des membres d’Organisations Communautaires de Base qui ont activement participé à l’organisation de sensibilisations en petits groupes et aux distributions de flyers, savons et pastilles de potabilisation de l’eau.

En parallèle, les équipes d’ACTED ont assuré des sensibilisations à grande échelle au travers la diffusion de messages de sensibilisation au sein des communes avec l’utilisation de mégaphones mais aussi de voitures équipées d’enceintes.