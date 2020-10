UNOWAS et le Système des Nations Unies en Guinée lancent un projet d’appui aux médias guinéens pour une élection présidentielle pacifique, transparente et crédible

Conakry, 3 octobre 2020 - Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), et le Système des Nations Unies en Guinée ont organisé aujourd’hui à Conakry la cérémonie du lancement du projet d’appui aux médias guinéens pour une élection présidentielle transparente et apaisée.

Cette initiative conjointe a pour objectif de permettre aux médias d’accompagner de manière professionnelle le processus électoral et contribuer à la tenue d’un scrutin présidentiel transparent et apaisé à travers la mise en place d’une plateforme de monitoring par les médias de l’information électorale.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence des autorités guinéennes, des professionnels de la communication et de l’information, des représentants du Système des Nations Unies. La cérémonie a été rehaussée par la participation de Madame Minata Samaté Cessouma, Commissaire aux Affaires Politiques de l’Union Africaine (UA).

Tout en renouvelant l’engagement du Système des Nations Unies en Guinée et UNOWAS à aider à la consolidation de la paix et la cohésion nationale, garants de la stabilité et du développement de la Guinée, le Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a exhorté les médias à promouvoir les valeurs démocratiques et la culture de la paix, et à se mobiliser contre les incitations à la haine et les divisions.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a rappelé la nécessité d’œuvrer ensemble en faveur d’une élection présidentielle pacifique, transparente, crédible et apaisée, respectueuse des droits de l’homme, de l’état de droit et des principes démocratiques en République de Guinée.