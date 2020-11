SIM AGUISSA : Point sur la situation alimentaire en Guinée (PSA) - Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles, Octobre 2020 N°57

Malgré la mise en marché progressive des nouvelles récoltes de céréales et d’autres produits dans toutes les régions suivies par le PSA, on a constaté une forte pression de la demande sur l’offre partout avec une hausse de prix ou une tendance haussière accentuée sur la plupart des marchés. En effet le contexte sécuritaire des élections présidentielles du 18 octobre a été marqué par la fermeture des frontières avec certains pays notamment le Sénégal, la Sierra Léone et la Guinée Bissau avec pour conséquence la perturbation des circuits d’importation et d’exportation de tous les produits à partir ou à destination de ces pays. Par ailleurs, les graves violences post-électorales qui ont marqué la capitale Conakry et plusieurs régions de la Guinée avec le pillage des commerces ont conduit les opérateurs partout dans le pays à observer un réflexe sécuritaire de fermeture des magasins et des boutiques ; la conséquence a été la raréfaction des produits et l’accentuation de la hausse des prix vers la fin du mois. Autre fait marquant, la fermeture des entrepôts de riz importé du port autonome de Conakry et l’arrêt du fonctionnement des circuits de distribution de ce produit ont conduit plusieurs acteurs de ces circuits à se replier sur le riz local étuvé aggravant la hausse des prix et l’épuisement des stocks en zone rurale et sur les marchés de regroupement. Cependant en cas de stabilité sur le front politique, on peut compter sur l’arrivée massive sur le marché des nouvelles récoltes en novembre, décembre pour reconstituer les stocks et alléger la pression de la demande sur l’offre.