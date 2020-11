SIM AGUISSA : Point sur la situation alimentaire en Guinée (PSA) - Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles, Septembre 2020 N°56

Ce mois de Septembre 2020 a été caractérisé par les campagnes politiques pour les élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020. Dans toutes les régions guinéennes beaucoup de grands opérateurs sont aussi des responsables, militants ou sympathisants des formations politiques et leur participation active aux activités politiques a eu des impacts négatifs sur le fonctionnement normal des marchés. Cette situation explique aussi le retard mis dans la publication du présent bulletin du PSA car plusieurs correspondants étaient empêchés dans la collecte des informations sur les marchés car occupés à sensibiliser les populations sur les messages de la campagne électorale.

Néanmoins, en matière de sécurité alimentaire, la tendance générale est à l’optimisme pour la quasi-totalité des marchés suivis du fait de la bonne pluviométrie constatée dans les zones de production impliquant de bonnes perspectives de production et de récolte combinée au bon niveau des stocks existants.

A Kankan,les difficultés de transport des produits agricoles des zones rurales vers les marchés urbains à cause du mauvais état des pistes en période hivernale n’ont pas empêché ces marchés d’être relativement bien approvisionnés. Certains prix ont même été observés à la baisse en raison de la mise en marché des nouvelles récoltes et de la stratégie de déstockage des anciennes récoltes par les producteurs et les commerçants. La quantité de riz local étuvé stockée dans les plus grands magasins de la ville est estimée à environ 43 500 tonnes.

A Siguiri, le marché a gardé un bon approvisionnement malgré le rythme lent de cet approvisionnement en raison des fortes pluies et des inondations rendant impraticables pendant plusieurs jours des routes et pistes d’accès aux marchés. Les achats institutionnels de riz local par la Société Aurifère de Guinée (SAG) et par des associations pour une redistribution aux populations dans le cadre de l’accompagnement au COVID-19 ont contribué au dynamisme des circuits de commercialisation ; du fait de ces dons gratuits, les demandescommerciales individuelles ont connu un certain repli. Les stocks de riz local étuvé dans les grands magasins de la ville sont estimés à 6 500 tonnes.

A Mandiana,le marché a été marqué par une bonne présencedes céréales et une abondance des courges. Les circuits d’approvisionnement du marché urbain de Mandiana et d’autres gros marchés ruraux (Kiniéran, Dialakoro, Niantanina et Koundian) à partir des marchés ruraux de collecte ont bien fonctionné ; ce fait a contrasté avec la relative timidité de la demande sur ces marchés par rapport à cette importante demande. Cela explique aussi le niveauélevé de stock disponible du riz étuvé local dans les magasins de Mandiana (1 500 tonnes) et, surtout, dans les grands marchés ruraux.

A Kouroussa,on observe la bonne présence de la plupart des tous les produits sauf le sorgho et le manioc sec.Lastabilité des prix bord-champ du riz entraine une certaine stabilité des prix gros pour le riz étuvé local.Le stock de proximité en riz local dans la ville est assez faible car il est estimé à97 tonnes.