SIM AGUISSA : Point sur la situation alimentaire en Guinée (PSA) - Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles, Septembre 2019 N°44

Faits marquants

Le mois de septembre 2019 est marqué par le début des récoltes de la plupart des produits dans toutes les régions suivies par le PSA d’AGUISSA. Malgré le mauvais état des pistes et des routes en cette période de fortes pluies, il existe rythme satisfaisant de transfert des produits des zones de production vers les zones consommation.

A Kankan, le marché du riz étuvé local et importé a été marqué par une stabilité des prix due à une bonne disponibilité de l’offre en provenance notamment de Sinko. La stabilité du prix du fonio sur le marché est confirmée suite à l’arrivée de la nouvelle récolte des villages environnants. On note l’apparition de l’igname locale sur le marché. La quantité de riz local étuvé stockée dans les 15 plus grands magasins de la ville en vue de revente est estimée à environ 22 700 tonnes.

A Siguiri, on note une bonne disponibilité des produits sur le marché. Les prix du fonio, du riz étuvé local et importé ont connu une baisse suite à la présence des nouvelles récoltes en provenance de la région forestière. Le stock du riz étuvé local dans les 5 plus grands magasins de gros est estimé à 300 tonnes.

A Mandiana où beaucoup de commerçants sont également impliqués dans les activités de production, les nouvelles récoltes en provenance des marchés ruraux de collecte sont rentrées dans les magasins. Cela a réduit le prix de certains produits comme le maïs. On note la présence de l’igname en provenance de Sabadou Baranama. Les stocks de riz dans les principaux magasins sont estimés à 800 tonnes.

A Kouroussa, on constate une forte présence du manioc sec en provenance des marchés ruraux de collecte (Sankaran, Norassoba et Kaboukariah). Les prix sont restés globalement stables pour tous les produits sauf pour le mil et le sorgho qui ont connu une hausse suite à la forte demande des consommateurs. Le stock du riz étuvé local enregistré dans les principaux magasins est estimé à 90,5 tonnes.

A Kérouané, l’imminence des nouvelles récoltes a accéléré la mise en marché des produits agricoles stockés par les producteurs notamment les produits céréaliers ; ce qui justifie la disponibilité de tous les produits sur le marché. La présence de nouvelles récoltes du riz et du fonio justifie la tendance à la baisse des prix de ces produits. Le prix de l’igname a connu une réduction à cause de l’approvisionnement du centre ville en provenance des marchés de collecte tels que Sanankorony, Damaro. Les stocks de riz local étuvé dans les grands magasins de la ville suivis par l’enquête d’AGUISSA s’élèvent à 8 000 tonnes.

A Beyla, le marché a été suffisamment approvisionné en riz et en fonio par les marchés ruraux de collecte ; une grande quantité de ces produits a été redistribuée à destination de marchés de consommation comme Kankan et Siguiri. Cependant, le transfert des produits vers ces centres de consommation a été pénible du fait de l’état défectueux des pistes et routes aggravé par les grandes pluies du mois d’Août. La quantité estimée des stocks de riz local étuvé et du fonio dans les grands magasins du marché sont respectivement de 10 000 tonnes et 8 700 tonnes.

A Kissidougou, la disponibilité sur le marché de la plupart des produits constatée déjà le mois dernier se confirme. Cette disponibilité des produits est renforcée par l’apparition des nouvelles récoltes du riz et du fonio. Le prix du fonio reste à la baisse. Les stocks de riz étuvé local et du riz paddy dans les principaux magasins sont estimés respectivement à 9 700 tonnes et 12 300 tonnes.

A Guéckédou, le marché a été bien approvisionné au cours de ce mois ; comme à Kissidougou, les stocks existants sont renforcés par les stocks provenant des nouvelles récoltes. On constate la bonne présence de tous les produits agricoles et cela se justifie par le début des nouvelles récoltes et la bonne disponibilité des anciens stocks se trouvant dans les magasins du marché. Cependant le transfert des produits de Guéckédou vers d’autres centres de redistribution et de consommation est à un rythme lent suite aux difficultés de transport liées à l’état des routes, des pistes et la vétusté des véhicules de transports. Les stocks de riz étuvé local dans les magasins de gros sont estimés à 15 000 tonnes.

A Faranah, les principales activités de commercialisation ont été axées sur la vente des produits forestiers non ligneux tel que le tamarin, le pain de singe, le beurre de karité qui sont destinés à la transformation et la commercialisation. Les principaux magasins de stockage contiennent 7 000 tonnes de riz étuvé local.

A Dabola, on observe une bonne présence du riz étuvé local et importé avec des prix restés stables. Par contre on note le manque de certains produits comme le manioc sec et l’igname et l’apparition des nouvelles récoltes comme l’arachide, le fonio et le riz. Les stocks de riz dans les principaux magasins sont estimés à 800 tonnes.