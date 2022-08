Rapport Synthèse de la mission d’évaluation de la Performance du Système de Santé dans la Sous-préfecture de Koundou, Guéckédou (du 6 au 17 Décembre 2021)

1 INTRODUCTION

1.1 Contexte

La zone du bec du perroquet est une bande qui se situe entre Nongoa (Guinée), Kailahum (Sierra Léone) et Foya (Libéria). Elle renferme une population cosmopolite constituée de Kissi, Bani, Malinkés, lélé, Peulh, Soussou, Mendé et Ouassolonka. Ce qui fait de cette zone un carrefour commercial de la sousrégion du bassin du Fleuve Mano [1].

Cependant, la nature, le déroulement et la durée des conflits dans cette zone du Bec du Perroquet à partir de la Sierra Léone et du Libéria ont été particulièrement néfastes. Ils ont non seulement détruit le tissu socio-économique des sociétés, mais aussi déstructuré les réseaux familiaux et communautaires, ainsi que les services sociaux indispensables tels que la santé, l’éducation et la sécurité. En effet, les blessures physiques et morales des attaques rebelles et des guerres civiles restent encore visibles et sensibles. Les familles vivant dans ces conditions très précaires attendent impatiemment la réhabilitation. En outre, malgré la fin des conflits armés à l’intérieur de la zone, un phénomène de criminalité isolée est constaté, s’exprimant par des meurtres de jeunes femmes, vols, trafics de diverses formes [1].

C’est pourquoi, cette situation combinée à l’écosystème augmente les risques persistants de menaces de maladies transmissibles émergentes et d'événements de santé publique de portée internationale conduisant à des problèmes de santé majeurs. Des maladies infectieuses répandues et localement imprévisibles telles que la maladie à virus Ebola, la fièvre de Lassa, la fièvre de Marburg, la méningite à méningocoques et la pandémie de COVID-19, constituent une menace croissante pour la sécurité sanitaire dans la zone et à l'étranger.

Guéckédou, l’un des districts sanitaires de la zone, compte un hôpital préfectoral dans son chef-lieu, 13 centres de santé (un dans chaque sous-préfecture et quatre dans la commune urbaine) et 46 postes de santé [2]. Koundou est l’une des sous-préfectures les plus vulnérables de Guéckédou et abrite un point d’entrée officiel entre la Guinée et la Sierra Léone. En plus de la présence de la pandémie de COVID-19, il y a eu la survenue de l’épidémie de la maladie à virus Marburg (MVM) qui a été notifiée en août 2021. C’est pourquoi, le projet conjoint Migration Multi-Partner Trust Fund (MPTF) coordonné par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a planifié cette activité qui est l’une de celles qui permettent de produire le premier résultat, “les capacités de gestion intégrée des frontières des autorités chargées de l'immigration et de la santé sont renforcées pour répondre de manière adéquate aux réalités du contrôle des frontières, de la santé et de la mobilité ”