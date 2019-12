Rapport sur le suivi des flux de populations, Guinée - Dashboard #29 (1 - 30 novembre 2019)

L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre et connaître les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de populations (FMP) est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux, les profils des migrants, les tendances et les routes migratoires sur un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. En Guinée, cinq points de suivi ont été installés depuis avril 2017 dans les localités frontalières avec le Mali et le Sénégal dont trois sont actifs à ce jour. Il s’agit des localités de Kouremalé, Nafadji et Boundoufourdou où l’on observe les mouvements des voyageurs. Cette infographie est un résumé des données collectées sur l’ensemble des points de suivi au cours du mois de novembre 2019.

La moyenne journalière du nombre d'individus observés (1 356) sur l'ensemble des points de suivi actifs sur le territoire a diminué de 4 pour cent par rapport au mois d’octobre 2019.

Les principaux mouvements migratoires observés étaient la migration économique de long-terme (48% des individus observés), la migration de court-terme (39%), la migration saisonnière (9%) et le tourisme (2%). Les principales nationalités observées au cours de ce mois étaient les Guinéens (66%) et les Maliens (8%).

Deux principaux moyens de transport ont été identifiés au cours du mois: la voiture (67% des flux) et le bus (32% des flux) et autres mode transport (1% des flux). Parmi les voyageurs, la proportion des mineurs non accompagnés observés sur l’ensemble des points de suivi des flux par rapport au mois passé a diminué de 1 pour cent.

Au cours du mois de septembre, Bamako, Labé, Dakar, Conakry, Siguiri, Pita, Kankan, Manda et Lélouma ont été les principales villes de départ et Manda, Bamako, Conakry, Siguiri, Labé, Kankan, Dakar et Pita ont été les principales destinations ayant enregistré plus de 1 000 voyageurs.