Projet RESIGUI (2020 – 2022) : Améliorer la résilience des populations vulnérables en Guinée.” "RESIGUI Project (2020 - 2022): Improving the resilience of vulnerable populations in Guinea."

In response to the impacts of the COVID-19 pandemic on food security in Guinea, WFP provided food and nutritional assistance to 20,000 vulnerable households through the RESIGUI project, funded by the European Union (EU) to the tune of 8 million euros.

In line with the 'humanitarian-development nexus', the RESIGUI project has been structured around three main lines of action:\

Emergency food and nutritional assistance through unconditional cash transfers to 20,000 households and the provision of nutritional supplements to pregnant and lactating women and girls and children under five to prevent global acute malnutrition. This assistance was accompanied by awareness-raising on good nutritional practices based on the consumption of local foods to improve the dietary diversity of households.\

A recovery phase which consisted of conditional cash transfers for the creation of community productive assets (FFA) (agricultural developments, construction of storage warehouses, rehabilitation of rural roads)\

A resilience building phase for communities developing more inclusive, ecological and sustainable climate-smart agricultural practices, support to production, processing and market access.

Under this contract, WFP is required to publish grants and contracts over 15,000 euros funded by the European Union contribution and this page contains a list of these contracts.

En réponse aux impacts de la pandémie de COVID-19 sur la sécurité alimentaire en Guinée, le PAM a apporté une assistance alimentaire et nutritionnelle auprès de 20 000 ménages vulnérables via le projet RESIGUI, financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 8 Millions d'euros.

En ligne avec le 'nexus humanitaire-développement', le projet RESIGUI s'est articulé autour de 3 axes d'action :

Une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence via des transferts monétaires inconditionnels auprès de 20 000 ménages et des fournitures de suppléments nutritionnels aux femmes et jeunes filles enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de cinq ans pour prévenir la malnutrition aiguë globale. Ces assistances ont été accompagné de sensibilisations sur les bonnes pratiques nutritionnelles basées sur la consommation d'aliments locaux pour améliorer la diversité alimentaire des ménages.

Une phase de relèvement qui a constitué en des transferts monétaires conditionnels pour la création d'actifs productifs communautaires (FFA) (aménagements agricoles, construction de magasins de stockage, réhabilitation de pistes rurales)

Une phase de renforcement de la résilience des communautés développant des pratiques agricoles climato-intelligentes plus inclusives, écologiques et durables, un appui à la production, la transformation et l'accès aux marchés.

Dans le cadre de ce contrat, le PAM est tenu de publier les subventions et les contrats supérieurs à 15.000 euros financés par la contribution de l'Union européenne et cette page contient la liste de ces contrats.