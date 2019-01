Point de suivi des flux de population, Guinée - Kouremalé, Boundoufourdou, Nafadji - Dashboard #18 (1 - 30 novembre 2018)

En Guinée, 5 points de suivi ont été installés depuis avril 2017 dans les localités frontalières avec le Mali et le Sénégal dont 3 sont actifs à ce jour. Il s’agit des localités de Kouremalé, Nafadji et Boundoufourdou où l’on observe les mouvements des voyageurs. Cette infographie est un résumé des données collectées sur l’ensemble des points de suivi au cours du mois de novembre 2018. Au cours de ce mois, Bamako, Dakar, Conakry, Labé et Manda ont été non seulement les principales villes de départ mais aussi les principales destinations ayant enregistré plus de 1 000 voyageurs. Les flux observés au cours de ce mois ont montré des pics hebdomadaires qui correspondent aux jours de marché. Deux principaux moyens de transport ont été identifiés: les voitures (88% des flux) et les bus (11% des flux). La principale nationalité observée au cours de ce mois sont les Guinéens (77%). En novembre, les principaux mouvements.