OMS Guinée : renforcement du système de santé 2022

Le programme de renforcement du système de santé a pour objectif d’appuyer la Guinée afin qu’elle dispose d’un système de santé plus performant, équitable, capable d’atteindre les populations les plus pauvres et les plus défavorisées. Pour y arriver, les domaines prioritaires identifiés sont au nombre de 6: le leadership et la gouvernance, les prestations de services, les ressources humaines pour la santé, le financement de la santé, les produits médicaux et technologies de la santé ainsi que l’information sanitaire et la recherche.

Indicateurs de santé améliorés entre 2012-2021

Prestations de services

Ratio habitants/ centre de santé 28,098 en 2015 à 25,0005 en 2021

Nombre de lits d’hospitalisation pour 10,000 habitants (2,63 en 2015 à 3 en 2021)

Densité en personnel de santé pour 10 000 habitants (4,14 en 2012 à 6,55 en 2020)

Produits médicaux et technologies de la santé

Ratio laboratoire pour 10 000 habitants (de 1/80 075 en 2015 à 1/75 000 en 2021)

Les unités de radio imagerie pour 100,000 habitants (de 1/405,000 en 2015 à 1/300,000 en 2021)

Disponibilité moyenne d’une sélection de 24 médicaments essentiels (de 64% en 2015 à 65% en 2021)

Financement de la santé

Budget de l'État alloué à la santé en % (de 10,02 en 2015 à 12 en 2021)

Dépenses totales en santé /habitant (USD) (de 46,2 en 2015 à 53 en 2021)

Source: OMS Guinée, Stratégie de Coopération avec les Pays/SCP 2016-2021

Principales contributions de l’OMS en Guinée

L’appui de l’OMS a permis la mise à jour et l’exécution du plan national de développement des ressources humaines pour la santé. Ce qui a amené à la réalisation de l’étude “ Workload Indicators of Staffing Need” (WISN) qui est en cours d’actualisation, pour tenir compte des urgences de santé.