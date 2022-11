OMS Guinée : promotion de la santé et communication 2022

Le programme de promotion de la santé et communication vise à renforcer les capacités des institutions à : 1) Élaborer une politique de promotion de la santé et de mise en œuvre des interventions appropriées, 2) Développer les ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins et aux défis du pays, 3) Renforcer la recherche opérationnelle en matière de promotion de la santé, la documentation et le partage des expériences en matière de meilleures pratiques, 4) Entreprendre des actions de plaidoyer pour la mise en œuvre des interventions de promotion de la santé dans le secteur de la santé et les secteurs connexes, ainsi que pour le renforcement des partenariats, des réseaux et des alliances et 5) Mobiliser des ressources pour le développement de la promotion de la santé aux niveaux national et décentralisé. Les domaines d’intervention prioritaires sont : la promotion de la santé et communication ainsi que la santé et l’environnement.

Principales contributions de l’OMS en Guinée

L’OMS a contribué à l’élaboration de la Politique Nationale de Promotion de la Santé approuvée par le Conseil de Cabinet en 2021. Ce document référentiel permet à tous les acteurs de mener les activités de promotion de la santé conformément aux priorités et aux préoccupations du Ministère de la Santé. La mise en œuvre de ce document est en cours.

L’OMS a contribué à la mise en place de 43 points focaux de promotion de la santé dans les Directions préfectorales (districts) et régions sanitaires, ainsi que dans 10 départements sectoriels. Les points focaux assurent la mise en œuvre efficace de la Politique Nationale de Promotion de la Santé.

Pendant la riposte à l’épidémie d'Ébola en 2021, l’OMS a effectué 81.764 visites à domicile pour la sensibilisation à la surveillance communautaire et l'engagement de la communauté. Les actions d'engagement communautaire ont conduit à la réception de 8.376 alertes qui ont fait l'objet d'une enquête.

Les documents de politique nationale et de Plan stratégique multisectoriel de la sécurité sanitaire des aliments ont été rendus disponibles avec la participation de toutes les parties prenantes dans les processus d’élaboration.

87 formations sanitaires accompagnées ont été effectuées, avec à la clé des évaluations des performances en PCI/ WASH et des coachings, pour l’amélioration de la situation de la santé environnementale, y compris la gestion des déchets biomédicaux.

Source: OMS Guinée, Rapport annuel (2021)