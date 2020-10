Mission de solidarité conjointe de haut niveau CEDEAO/Union africaine/Nations unies, en vue de la promotion d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en République de Guinée

1. Dans le cadre des efforts de diplomatie préventive de la CEDEAO, de l'UA et des Nations unies visant à promouvoir la tenue d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en République de Guinée le 18 octobre 2020, une mission conjointe de haut niveau a séjourné en République de Guinée du 1er au 2 octobre 2020.

2. La Mission conjointe est consécutive :

aux diverses consultations virtuelles de pré-dialogue conjointes CEDEAO-UA-NU et de la réunion Ministérielle consultative virtuelle qui se sont tenues avec les parties prenantes guinéennes, respectivement du 2 au 7 juillet et le 15 août 2020 ;

de la validation de la liste des candidats par la Cour Constitutionnelle ;

du lancement de la campagne électorale ; et

de la restitution publique, devant le corps diplomatique, les partis politiques et la presse nationale et internationale, des résultats de l’audit du fichier électoral.

3. L'objectif de la mission conjointe était de rencontrer les parties prenantes au processus électoral afin d’encourager et d'approfondir le dialogue entre les différents acteurs et parties prenantes politiques du pays, en vue de garantir une élection crédible, transparente, inclusive et sans violence.

4. La délégation de la Mission conjointe était composée des personnalités suivantes:

S.E. Mme Shirley Ayorkor BOTCHWEY, Ministre des Affaires Etrangères et de L'intégration Régionale de la République du Ghana et Présidente du Conseil des Ministres de la CEDEAO ;

S.E.M. Alpha BARRY, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Burkina Faso ;

S.E.M. Jean-Claude KASSI BROU, Président de la Commission de la CEDEAO ;

S.E.M. Mohamed Ibn CHAMBAS, Représentant Spécial du Secrétaire-général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) ;

S.E. Mme Minata Samate CESSOUMA, Commissaire aux Affaires Politiques de l’Union africaine ;

Le Général Francis A. BEHANZIN, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO.

5. Au cours de son séjour à Conakry, la Mission conjointe a été reçu en audience par Son Excellence Pr Alpha Condé, Président de la République. Le Président de la République a souhaité la bienvenue aux membres de la Mission conjointe et leur a exprimé toute sa gratitude pour la solidarité qu’ils apportent à la Guinée. Le Président de la République a réaffirmé à la Mission toute sa détermination à promouvoir la paix en Guinée et dans toute la sous-région. A cet égard, il a assuré à la Mission, qu’il ne ménagera aucun effort pour assurer la tenue d’une élection paisible et transparente en Guinée.

6. La Mission conjointe a tenu des consultations avec plusieurs acteurs et parties prenantes politiques en Guinée, notamment le Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens à l'étranger, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Groupe des Ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO accrédités en Guinée, les membres du Groupe des 5 (G5), les partis politiques membres de la coalition au pouvoir, l'opposition républicaine, la coalition des candidats de l'opposition, les organisations de la société civile sous l'égide du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), les chefs religieux et les associations des femmes et des jeunes.

7. La Mission conjointe a également tenu des consultations avec la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Haute Autorité de la communication (HAC) et la Cour constitutionnelle sur l’état de préparation de l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020.

8. La Mission conjointe s’est félicitée de la volonté des autorités à promouvoir une élection crédible et paisible. Elle s’est également félicité des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques de cette élection. Elle s’est félicité de l’audit du fichier qui devrait permettre des élections fiables.

9. La Mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation par rapport au manque de confiance entre les acteurs. La Mission a condamné fermement les violences et les discours de haine a relent ethnique, en particulier, susceptible d’encourager les violences.

10. La Mission conjointe a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de ces violences. Elle demande aux autorités de rechercher et d’engager des poursuites contre les auteurs de ces actes.

11. La Mission conjointe a par ailleurs encouragé les autorités à sécuriser le processus électoral tout comme la protection de l’intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après le scrutin, et plus largement au respect des droits de l’homme.

12. La Mission conjointe appelle à la nécessité du dialogue entre les candidats et acteurs politiques ainsi que la signature urgente d’un code de bonne conduite avant l’élection et de s'abstenir d'annoncer les résultats avant les organes charges de le faire selon la loi.

13. La Mission conjointe appelle les Forces de Defence et de Sécurité à agir avec professionnalisme pour la sécurisation de l’élection et d’éviter l’usage excessif de la force.

14. La Mission conjointe demande aux candidats et tous les acteurs politiques y compris la CENI, à respecter strictement les protocoles sanitaires liés à la Covid-19 tout au long du processus électoral. Elle encourage la CENI a poursuivre les rencontres avec les différents candidats pour trouver des solutions aux points en suspens, notamment la nécessité d'afficher le fichier électoral et de veiller à ce que les procès-verbaux soient mis à la disposition des mandataires des partis.

15. La Mission conjointe a informé du déploiement des observateurs de la CEDEAO et de l’Union africaine dans les prochains jours à Conakry afin de contribuer à une élection crédible et transparente.

16. La délégation remercie les autorités guinéennes pour l’accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour toutes les facilités mise a leur disposition pour cette Mission.