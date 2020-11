L'endettement des migrants de retour et l'impact sur la réintégration durable en Guinée, octobre 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Dans les statistiques internationales, les ressortissants guinéens figurent parmi les nationalités les plus représentées dans les entrées sur le territoire européen (pour la période 2017-2020). Le désir des jeunes guinéens d’affirmer leur identité à la fois socialement et économiquement en dehors du cadre familial et communautaire s’associe aux motifs économiques pour les pousser vers la migration. En Guinée, 55% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et on observe un taux de chômage qui frôle les 60% chez les jeunes à la recherche d’un premier emploi à Conakry. En outre, des entretiens menés auprès d’acteurs clés révèlent aussi l’émergence d’un autre motif de départ : la migration comme moyen de remboursement des dettes.

Cependant, les coûts imprévus et les risques liés à la migration irrégulière dissuadent certains migrants qui décident de rentrer dans leurs pays d’origine. En ce sens, lancée en Guinée en 2017, l’Initiative Conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants a permis de soutenir plus de 18 000 migrants entre 2017 et 2020 dans leur retour en Guinée.

Si la réintégration des migrants est considérée comme durable lorsque les migrants de retour atteignent un niveau d’autosuffisance économique, de stabilité sociale dans leur communauté et de bien-être psychosocial qui leur permet de faire face aux facteurs de (ré)émigration, le nombre élevé de migrants de retour endettés (59%) pousse à s’interroger sur le rôle que peut jouer l’endettement dans leur réintégration.

Cette étude s’est concentrée sur trois temporalité de la dette : 1) les dettes contractées avant le projet migratoire et sans lien avec celui-ci (dettes initiales que nous appellerons de « type 1 ») ; 2) les dettes liées au parcours migratoire (dettes migratoires de « type 2 ») ; les dettes contractées après le retour de migration (dettes de « type 3 »). Le montant médian de la dette migratoire est le plus élevé (5 millions GNF, soit environ 510 USD), suivi de la dette initiale (3 millions GNF, soit environ 300 USD) et de la dette contractée après le retour (2 millions GNF, soit environ 200 USD). En dépit du fait que 67% des migrants de retour effectuent une activité rémunérée, les revenus générés semblent trop faibles pour couvrir les montants des dettes contractées. Par ailleurs, 28% des migrants de retour endettés sont sans emploi et 36% reçoivent une aide financière de la part de leur famille pour subvenir à leurs besoins. Dans ces circonstances, les capacités de remboursement et de réintégration des migrants de retour endettés sont fortement limitées.

Les modalités de prêts et de remboursements sont généralement flexibles et établies dans le cadre informel de la famille et des proches. Pour autant, le remboursement revêt un caractère obligatoire. En outre, l’objet de la dette est financier, mais pas uniquement. Dans le contexte socioculturel guinéen, la dette liée au parcours migratoire, qui concerne 46% des répondants, relève de l’obligation en soi de toute espèce d’engagement, du devoir général, celui de rendre un bien emprunté n’en étant qu’un cas particulier. En fait, le migrant est porteur d’une certaine mission qu’il doit accomplir de manière honorifique : celle de réussir sa migration afin de venir en aide à ses proches restés au pays. Ce statut particulier du migrant est renforcé et enjolivé par l’image des bénéfices de la migration véhiculée par les médias et les réseaux sociaux, auxquels les jeunes sont particulièrement réceptifs.

À ce niveau, l’impact de l’échec du projet migratoire a donc des conséquences sérieuses sur la réintégration sociale, financière et psychosociale du migrant de retour. En effet, lorsque la dette financière s’ajoute à la dette sociale, le lien social entre le migrant de retour et sa famille et sa communauté est durablement détérioré pouvant entrainer spirale d’endettement ou rémigration. Ainsi, 10% des migrants de retour endettés envisagent un nouveau départ en raison des difficultés de remboursement. L’endettement des migrants, et en particulier la dette migratoire, constitue donc un frein sérieux au succès de réintégration des migrants de retour, aussi bien au niveau individuel que familial et communautaire. Ces impacts sont d’autant plus néfastes lorsque les migrants ont financé leur voyage à travers des fonds acquis illégalement, auquel cas leur réintégration dans la communauté d’origine est fortement compromise.

Pour les communautés, l’argent mobilisé pour la migration constitue un manque à gagner, en particulier lorsque la dette entraîne la vente des moyens de production et des terres. La décapitalisation et le déstockage paupérise les familles et les communautés sur le long terme. Ce mode d’obtention de liquidités est d’autant plus néfaste qu’un nouveau type de prêteur fait son entrée. Plus qu’à travers des intérêts élevés, c’est grâce à la revente des terres à des entreprises multinationales que ces nouveaux prêteurs réalisent leurs bénéfices. Avec l’augmentation des coûts de la migration irrégulière, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à ces bailleurs de fonds, d’autant que les prêteurs traditionnels sont de plus en plus réticents du fait des risques de ce type de projet migratoire. La perte des terres ainsi mises en gages pour financer les projets migratoires constitue une menace sérieuse pour l’ensemble de la communauté.

Dans ce contexte, une aide à la réintégration adaptée est capable de contribuer sérieusement à la réintégration durable de ces jeunes. Celle-ci peut être multiple : que ce soit un soutien financier en vue de la réalisation de projets visant à stabiliser les revenus, un soutien psychosocial aux migrants de retour et à leurs familles, ou par de la médiation entre les prêteurs et les migrants endettés.

Finalement, concernant l’endettement des femmes migrantes de retour, l’analyse des données a permis de démontrer qu’elles ont généralement une situation financière plus difficile que celle des hommes, ce qui pourrait les inciter à contracter plus de dettes avant le projet migratoire, et cumuler différents types de dettes durant leur parcours. De plus, les entretiens avec les acteurs clés ont révélé que les mécanismes de financement des projets migratoires des femmes diffèrent de ceux des hommes. Elles sont plus susceptibles de contracter des dettes involontaires et de subir des abus de la part des réseaux de traite et de prostitution. Néanmoins, au vu du faible taux de femmes dans l’échantillon des migrants de retour ayant participé à l’enquête (5%), il est nécessaire de poursuivre davantage de recherches dans ce domaine.

Au vu des éléments qui précèdent, il en découle les recommandations suivantes :