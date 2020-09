Le PNUD appuie la réalisation du Projet de production locale et de distribution de Savon et de Masques par les personnes handicapées en faveur des ménages vulnérables

Le Système des Nations Unies a participé, Vendredi dernier, le 14 Aout 2020, au lancement du Projet de production locale et de distribution de Savon et de Masques par les personnes handicapées en faveur des ménages vulnérables, organisé au Centre Souleymane Bobo SOW, situé dans l’Enceinte de la Cité de solidarité.

La cérémonie a été présidée par Mme DIABY Hadja Mariama SYLLA, Ministre de l'Action Sociale et des Personnes Vulnérables, accompagnée de plusieurs cadres de son Département parmi lesquels, Mme KOUROUMA Samah KABA, Secrétaire Général, et des représentants de plusieurs ministères notamment, Mme Diaré Youssef Nana Teninké, Chef de Cabinet du Ministère de la Coopération et de l'Intégration Africaine, M. Idrissa SANE, Chef de Cabinet Ministère de l'Action Sociale et des Personnes vulnérables.

M. Patrice Vahard Représentent résident du HCDH et Coordinateur du SNU par intérim, le Représentant résident du PNUD, M. Luc Joël Grégoire, Mme Uchino KOMI, Responsable Appui aux marchés agricoles du PAM, Mme Bocoum Fatoumata Binta Diallo gestionnaire du projet et de nombreux cadres du SNU ont pris part à cette importante rencontre qui a mobilisé également les autorités locales et élus locaux ainsi que les représentants des associations de personnes handicapées.

Ce projet de riposte au COVID-19, financé par le PNUD et le Gouvernement guinéen qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’Urgence de riposte du Gouvernement permettra avant tout, d’appuyer les mesures de protection contre le virus en approvisionnant gratuitement 2.500 ménages dans les communautés en masques et savon.

Tout en créant les conditions d’inclusion des Personnes handicapées et en valorisant leur potentiel peu connu ou reconnu, ce projet a pour but de responsabiliser les Centres d’Apprentissage de métiers pour Personnes handicapées, pour la confection de masques réutilisables et la production du savon 72%, par 75 personnes handicapées, venues des centres d’apprentissage de métiers pour Personnes handicapées à Conakry pour leur accessibilité dans les communautés au niveau des Quatre régions naturelles et la ville de Conakry.

M. Luc Joël Grégoire, Représentent résident du PNUD a, dans son discours, commencé par louer « la réactivité et la détermination fortes de Madame la Ministre de l’Action Sociale et des Personnes Vulnérables, et de l’ensemble du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire qui a été et demeure exemplaire avant de saluer l’engagement démontré par toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet et réitérer l’engagement du SNU en général et le PNUD en particulier à accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la COVID-19 et aussi de développement inclusive et durable. »

Mme Houssainatou BARRY, dans son intervention a, au nom de l’ensemble des producteurs (trices) de ces différents kits, rappelé que « Ces acquis ne sont pas un hasard. Ils sont l’œuvre de personnalités comme Mme DIABY Hadja Mariama SYLLA qui, au-delà de sa fonction de Ministre, œuvre ardemment à établir l’inclusion et la justice sociale ».

Pour les résultats, elle précise que « Travaillant nuit et jour, nos équipes se sont rivalisées d’ardeur pour rendre disponibles à ce jour 35 000 masques, 5 000 tubes de savon liquide et 80 000 morceaux de savon » avant d’adresser une triple requête, à savoir :

Une meilleure implication des PH en amont et aval des campagnes de prévention de COVID ; Un soutien plus accru aux initiatives d’auto-emploi tel que, amorcées conjointement par le PNUD et l’APIP ; Des séances de formation et de perfectionnement des Personnes handicapées en montage de projet.

Dans le mot du Gouvernement, Mme DIABY Hadja Mariama SYLLA, Ministre de l'Action Sociale et des Personnes Vulnérables, a souligné : « Il est temps que les attitudes, comportements, préjugés et stéréotypes négatifs à l’endroit des Personnes handicapées cessent. Les Personnes handicapées constituent une force. Je m’engage à assurer leur autonomisation. Ce n’est pas une simple promesse. C’est un engagement… De ce fait, sur notre demande à l’endroit des partenaires, le Système des Nations Unies a favorablement réagi à travers ses Agences. Chacune d’entre elles, s’est engagée sur des axes de notre Plan de riposte. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), très à l’aise avec les questions d’autonomisation des personnes handicapées, s’est engagé à appuyer la production de 52 000 masques, 105 000 morceaux de savon et 7 500 tubes de savon liquide. En plus, ce partenaire a supporté les coûts associés à la sensibilisation, la conception et la diffusion de messages adaptés aux différentes cibles. J’adresse ainsi toute ma reconnaissance et celle du Gouvernement au PNUD qui, en continu et fort d’une équipe jeune, motivée et dynamique, jette les projecteurs sur les ténèbres dans lesquels plongent de nombreux concitoyens porteurs de déficience »

Pour terminer, Madame Sylla n’a pas manqué d’encourager toutes les personnes présentes à faire des commandes personnelles auprès de ces braves productrices en vue de soutenir la création d’emplois et l’autonomisation des personnes handicapées. Puis a adressé de sincères remerciements au Système des Nations Unies pour son dynamisme et fructueux collaboration auprès de son Département.

Vue l’importance des différents discours, M. Mohamed DIABY, Directeur National Adjoint de l'Action Sociale s’est fait le privilège de retransmettre le contenu de ces communications en langue locale (Soussou) afin que les bénéficiaires, sages de la Cité de solidarité, élus locaux, PVH, soient mieux éclairés, des efforts et réalisations accomplis par les partenaires sous le leadership du Ministère de l’action de Sociale et des personnes vulnérables. La cérémonie a pris fin par la visite de certaines salles de production des masques et savon liquide parfumé.

Mamadou Saliou Diallo

Chargé des Communications PNUD Guinée