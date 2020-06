Le PNUD accompagne le Gouvernement guinéen dans la production de masques de protection faciale, de savon désinfectant et d'Eau de javel pour contribuer aux mesures préventives contre le COVID-19.

Le PNUD appuie l’initiative du Gouvernement guinéen à travers le Ministère de l’Actions sociale, de la promotion féminine et de l’Enfance pour la production de 76 000 masques de protection faciale, 33 750 morceaux de Savon et de 5 000 litres d’eau de javel visant à contribuer au renforcement des mesures de prévention contre le COVID-19.

Madame la Ministre de l’Action sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Hadja Mariama Sylla accompagné d’une forte délégation est allée le Vendredi dernier (le 22 Mai 2020) au Centre d’Autonomisation des Femmes de Camayenne (CAF) pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet de confection des équipements de protection contre le COVID-19, réalisé avec l’appui du PNUD

Cette visite guidée de Hadja Mariama Sylla, conduite par Madame Traoré, Directrice Générale des CAF de Guinée, a permis d’apprécier et d’évaluer du niveau de mise en œuvre des activités de conception et de production des masques de protection faciale, le savon et de l’eau de javel pour contribuer aux mesures préventives qui s’inscrivent dans la lutte contre le COVID-19.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Autonomisation des Femmes (PEFAF) en Guinée, financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), géré par Mme Safiatou Kaba.

Ce projet initié par le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, réalisé avec l’appui du PNUD, fait suite à l’appel à la mobilisation, lancé par le Président de la République le professeur Alpha Condé, à l’ensemble des Guinéens et des Guinéennes, au Gouvernement et aux partenaires techniques et financiers pour faire face à la pandémie du COVID-19 en Guinée.

Madame la Ministre de l’Action sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Hadja Mariama Sylla très satisfaite des progrès enregistrés par le projet a souligné :* Ces kits de prévention qui sont confectionnés et fabriqués au niveau des CAF sont authentifiés par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), l’Institut National de la Santé Publique, mais aussi le Ministère du Commerce et le Ministère de l’Industrie et des PME à travers sa direction de l’Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie. Ils ont certifié la qualité des masques de protection faciale, qui sont stérilisés et réutilisables. Et de mon évaluation, je voulais vous dire que je suis heureuse de constater qu’en termes de masques faciales (bavettes), nous sommes à près de 2 millions, en termes de savon, avec 30 femmes, nous avons réussi à fabriquer 22 000 morceaux savon désinfectant, d’une teneur de 72%, et une quantité importante de bouteilles d’eau de javel, 4000 litres au total.*

Je voudrais ici exprimer mes sentiments de joie et de satisfaction par rapport au niveau d’avancement du projet qui implique 500 femmes et jeunes, l’une des couches les plus vulnérable notamment les femmes et les filles analphabètes et déscolarisées pour la conception et la production de ces kits.

Cette initiative va aider les jeunes filles dans le cadre de notre Projet d’appui à l’entreprenariat féminin et l’autonomisation de la femme, réalisé en partenariat avec le PNUD, qui appuie quatre (4) CAF et quarte (4) groupements pour développer des plans d’affaires et avoir des revenus. A cet effet je voudrais encore une fois adresser mes chaleureux remerciements à tous les partenaires au développement et singulièrement au PNUD et aussi aux braves femmes et jeunes filles qui travaillent dans ce centre.

Ainsi donc, le Projet mis en œuvre par le CAF de Camayenne qui dispose de 500 machines pour 500 femmes et jeunes filles, a atteint un niveau d’avancement appréciable à la satisfaction du Ministère de l’Action Sociale, de la promotion féminie et de l’Enfance.

Mamadou Saliou DIallo

Chargé des Communications PNUD Guinée