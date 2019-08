La Guinée et le PNUD lancent un nouveau projet d'adaptation pour se préparer aux impacts du changement climatique

Conakry 07 Août 2019- Alors que se prépare le Sommet mondial pour l'action pour le climat organisé par le Secrétaire Général des Nations Unies, le PNUD et le Gouvernement Guinéen, ont procédé au lancement du projet « Renforcement des systèmes d’information climatique et d’alerte précoce pour un développement résilient et l’adaptation au changement climatique en Guinée (SAP Guinée) » à l’hôtel Riviera Royal. Cette cérémonie s’est tenue en présence des partenaires de mise en œuvre du projet (autorités administratives, membres du Comité de Pilotage, représentants des institutions techniques, de la société civile, du secteur privé).

Financé à hauteur de 5,35 millions de dollars US par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), pour une durée de 4 ans, ce projet sera mis en œuvre par le Ministère des Transports à travers la Direction Nationale de la Météorologie. Il vise à renforcer les capacités de surveillance du climat, des systèmes d'alerte précoce et d'information pour répondre aux chocs climatiques et planifier l'adaptation au changement climatique en Guinée ». Plus de 80% de la population devraient en bénéficier.

A l’instar des autres pays, la Guinée subit déjà les impacts négatifs du changement climatique, tels que les sécheresses, les inondations, les températures extrêmes, la perturbation du régime pluviométrique, etc., a déclaré Monsieur le Conseiller principal du Ministre d’Etat, Ministre des Transports, Dr Younoussa KOÏTA. Au cours des quinze dernières années, les seules inondations ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels importants en laissant des milliers de familles sans abri. Nous devons agir pour nous préparer et nous adapter.

Cette vulnérabilité est exacerbée par les mauvaises pratiques des systèmes de production peu durables, en raison de l’absence d’options alternatives prioritaires d’adaptation sur la base des meilleures techniques et technologies non capitalisées et diffusées auprès des communautés.

Le réseau d’observation du climat guinéen est actuellement obsolète et sous-équipé. La communication sur les défis climatiques est généralement faible et les informations sur le climat ne parviennent pas aux communautés. L'adaptation n'est pas bien intégrée au développement, en particulier dans les secteurs vitaux qui comptent parmi les plus vulnérables au risque de changement climatique

Dans le cadre du projet, plus de 100 stations météorologiques et hydrologiques seront installées dans tout le pays. Les données collectées serviront à faire des prévisions afin d'informer les décideurs et les utilisateurs finaux.

Les cadres et agents des services nationaux, notamment ceux des Directions en charge de la Météorologie, de l'Hydraulique, du Centre de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales seront formés à la collecte, au traitement et à l’archivage de données, à la modélisation et à la production de produits d'information climatique et d’alerte précoce.

Lors de la mise en œuvre du projet, l’adaptation sera intégrée dans les politiques, la planification et la budgétisation des secteurs sensibles au climat, y compris l’agriculture, l’élevage, l’eau, les zones côtières et forestières dans les zones les plus vulnérables du pays.

Les femmes et les filles, les organisations non gouvernementales, les communautés bénéficiaires seront étroitement associées.

« Nous réaffirmons notre disponibilité à accompagner la Guinée à bien mener cet important projet qui soutient les priorités nationales en matière d’adaptation et contribue directement aux objectifs du développement durable notamment la lutte contre le changement climatique (ODD 13), l’égalité entre les sexes (ODD 5), l’éradication de la pauvreté (ODD 1), la lutte contre la faim (ODD 2) et villes et communautés durables (ODD 11, a déclaré Monsieur le Représentant Résident Adjoint du PNUD, Eloi KOUADIO IV.

