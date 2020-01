Guinée — Rapport de recherche — Migrer pour réussir : Analyse des trajectoires migratoires de la jeunesse à travers l'expérience des migrants de retour (Janvier 2020)

Ce rapport présente les principaux résultats d'un projet de recherche réalisé dans le cadre du programme « Sécurité, Support et Solutions le long de la Route de la Méditerranée Centrale » financé par le Royaume-Uni à travers le département du développement international (DFID) dont l’un des objectifs est d’améliorer la compréhension des gouvernements, des agences humanitaires et des organisations nationales sur des tendances migratoires afin notamment de formuler des réponses adaptées. L’objectif principal de cette recherche est de comprendre les facteurs qui sous-tendent la migration irrégulière des jeunes guinéens âgés de 15 à 24 ans vers l’Europe à travers le cas spécifique des migrants de retour ayant bénéficié d’une assistance au retour par l’OIM en 2017. La collecte de données s’est déroulée entre février et mars 2019 au sein des quatre régions naturelles de la Guinée, soit la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière.​