Guinée: Analyse de la réponse pour l’adaptation climatique (décembre 2021)

La République de Guinée possède d’importantes ressources naturelles dont un réseau de bassins fluviaux conséquent et une grande biodiversité, mais fait face à des aléas climatiques qui menacent grandement la sécurité alimentaire. Pour mieux répondre et anticiper les besoins de la population locale face aux aléas climatiques actuels et futurs, le présent rapport établit une évaluation des projections futures des impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et sur les indicateurs de vulnérabilité. Sur la base de ces résultats, des recommandations pour l’intégration de l’adaptation climatique dans la programmation du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été formulées pour quatre zones de moyens d’existence (ZME), priorisées à partir des quatre régions naturelles à profils climatiques variés de la Guinée : la zone (1) littorale et piémont en Guinée Maritime (ou Basse Guinée), la zone (2) nord-est et savane en Haute Guinée, la zone (3) forêt et pré-forêt en Guinée Forestière, et la zone (4) plateau central et nord en la Moyenne Guinée.