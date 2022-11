Gestion de situation d'urgence sanitaire 2022

L’objectif de ce programme est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux épidémies, aux situations d’urgence sanitaire et aux cas de catastrophes à travers une approche multisectorielle de préparation, de surveillance, de riposte et d’intervention. Cet axe stratégique est décliné en 4 domaines prioritaires : la surveillance des maladies, la préparation et réponse aux épidémies, la préparation et riposte aux catastrophes et l’application du Règlement Sanitaire International (RSI), de la Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte (SIMR) et du Cadre de Réponse d’Urgence/Emergency Response Framework (ERF).

Impact de l’action de l’OMS en Guinée

L’épidémie de la maladie à virus Ébola

Du 23 février 2021 au 18 juin 2021, 10.873 personnes ont été vaccinées dont 2.879 personnels de première ligne.

COVID-19

14.5% de la population générale complètement vaccinée contre la COVID-19 en date du 6 février 2022.

Fièvre jaune

La riposte à cette épidémie été mise en oeuvre du 15 au 26 Février 2021 et a permis de vacciner au moins 95% de la cible.

Poliomyélite

2.972.004 enfants vaccinés lors d’une campagne de suivi réalisée en Octobre 2021.

Principales contributions de l’OMS Guinée