Flambée de la Maladie à Virus Ebola en Guinée : Plan stratégique multinational de préparation et de réponse, du 1er mars au 31 mai 2021

À PROPOS DU PRÉSENT DOCUMENT

La flambée d’Ebola en Afrique occidentale en 2013-2016 demeure la flambée la plus importante de la maladie à virus Ebola (MVE) depuis que le virus a été identifié pour la première fois en 1976, fauchant 11 000 vies, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Cette flambée s’est déclenchée dans le sud-est de la Guinée, dans une région rurale à la frontière du Libéria et de la Sierra Leone. Aujourd’hui, la Guinée fait face à une nouvelle flambée, une nouvelle fois près de sa frontière avec la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. La communauté internationale doit intervenir rapidement pour aider les autorités nationales en Guinée et les pays voisins et pour assurer cette fois un dénouement très différent de celui de 2013.

À la différence de 2013-2016, il existe désormais un vaccin sûr et efficace qui a été homologué pour être utilisé dans le cadre de réponses aux flambée, ainsi que des traitements efficaces et homologués pour les patients atteints de la MVE. Collectivement, nous connaissons plus que jamais les défis psychosociaux et physiques auxquels font face les survivants de la MVE, et nous avons tiré les enseignements des flambées passées : la clé pour lutter contre les foyers de flambée se trouve entre les mains des collectivités. Mais cette nouvelle flambée pose aussi de nouveaux problèmes. Le système de santé guinéen déjà fragile l’est devenu encore davantage, non seulement à cause de la COVID-19, mais aussi en raison d’autres épidémies simultanées, notamment les flambées de rougeole, de fièvre jaune et de choléra.

Ce document fait office de guide pour contribuer à la réponse internationale et multipartite en santé publique à l’épidémie de la MVE qui sévit en Guinée et dans les pays avoisinants de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, du Sénégal et de la Sierra Leone. Il a également pour objet de favoriser une réponse basée sur des données probantes qui soit équitable, sexospécifique et fondée sur le respect des droits de l’homme. Ce document est rédigé par l’OMS et ses partenaires avec les autorités nationales guinéennes et des pays avoisinants, et se fonde sur les contributions de partenaires qui participeront à la réponse.

La partie I de ce document offre un aperçu sur les connaissances actuelles concernant l’origine de la flambée, le contexte dans lequel elle a été découverte et une évaluation du risque de la voir se propager davantage aux niveaux national et régional.

La partie II établit les objectifs stratégiques de préparation et de réponse multinationales et présente les piliers clés de l’état de préparation et des réponses dans le domaine de la santé publique qui permettront d’atteindre ces objectifs.

De plus, ce document est complété par des Directives de planification opérationnelle exhaustives qui présentent :