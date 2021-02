Ebola en Guinée : ALIMA se prépare à répondre à la première épidémie dans le pays depuis 2016

Suite à la confirmation de plusieurs personnes infectées par le virus Ebola dans la région de N’Zérékoré, en Guinée, une équipe d’intervention d’urgence d’ALIMA (The Alliance for International Medical Action) travaille d’ores et déjà sur place avec les autorités sanitaires locales pour évaluer les besoins des structures de santé et des communautés touchées afin de préparer un éventuel soutien à la réponse.

« Notre équipe est prête à soutenir les autorités sanitaires pour répondre à l’épidémie, en fournissant des soins aux patients et en mettant en place des mesures pour protéger le personnel de santé », déclare le Docteur Abdoul Bing, Coordinatrice Médicale pour ALIMA en Guinée, avant de poursuivre : « ALIMA prévoit de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales afin d’apporter tous les moyens nécessaires pour dispenser des soins de santé de qualité. Nous savons que c’est en assurant une prise en charge précoce que nous sauverons des vies car il existe désormais des traitements qui permettent de guérir de la maladie. »

La réponse sera menée en partenariat avec le Ministère de la Santé guinéen et l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire guinéenne (ANSS), avec qui ALIMA travaille déjà dans le cadre de la réponse à la COVID-19. ALIMA, de par ses nombreuses expériences en réponse à plusieurs autres épidémies d’Ebola dont son intervention dans la même zone touchée (N’Zérékoré), sera en capacité d’aider à lutter contre cette épidémie tout en fournissant des soins de qualité aux patients.

Selon le Ministère de la Santé guinéen, au moins sept cas ont été confirmés au 16 février 2021. Cinq décès ont été signalés et deux personnes sont toujours hospitalisées. Plus de 130 contacts ont été identifiés. Ce sont les premiers cas signalés dans le pays depuis la fin de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016, qui selon l’Organisation mondiale de la Santé, avait infecté plus de 28 000 personnes en Afrique de l’Ouest, dont 3 800 en Guinée. Dès 2014, ALIMA était présente au Centre de Traitement de N’Zérékoré avec ses équipes. Elle avait aidé à la prise en charge des patients infectés par le virus Ebola en mettant à disposition 40 lits et du personnel soignant expert en gestion des épidémies.

Depuis 2015, deux projets de recherche clinique ont été menés en Guinée avec ALIMA et ses partenaires (l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), les Instituts américains de la santé (NIH), la London School of Hygiene and Tropical Medicine et les autorités sanitaires guinéennes :

– PREVAC (Partnership for Research on Ebola Vaccination), qui a évalué la sécurité et l’immunogénicité de deux candidats vaccins contre le virus Ebola.

– PREVAC-UP, lancé en 2019, qui vise à développer une stratégie de vaccination fiable et efficace contre la maladie à virus Ebola, avec une protection durable pour toutes les populations, y compris les enfants.

« Malgré le contexte de la COVID-19 qui rend la prise en charge plus compliquée, l’expertise et l’expérience acquises par ALIMA lors de précédentes flambées de fièvres hémorragiques, telles qu’Ebola en Guinée et en République démocratique du Congo, nous donne de nombreux atouts pour tenter d’enrayer l’épidémie. Nous disposons de vaccins et de traitements qui ont prouvé leur efficacité mais aussi d’outils de soins innovants tels que les Chambres d’Urgence Biosécurisées pour les Épidémies (CUBEs), ainsi que des expertises nécessaires pour soutenir rapidement la réponse à cette épidémie », explique le Docteur Richard Kojan, Président d’ALIMA et médecin anesthésiste réanimateur.