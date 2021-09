Communiqué de la 1030ème réunion du Conseil de paix et de securité de l'Union africaine sur la situation en République de Guinée, tenue le 10 septembre 2021

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité lors de sa 1030eme réunion, tenue le 10 septembre 2021, sur la Situation en République de Guinée

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant les dispositions pertinentes de l'Acte Constitutif de l'UA de juillet 2000, du Protocole de juillet 2002 relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, notamment l'Article 2 établissant le CPS comme organe permanent de décision pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique, et de la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance de janvier 2007 ;

Conscient des dispositions de tous les instruments normatifs pertinents de l'UA, en particulier la Déclaration sur le Cadre pour une réponse de l'OUA au Changement anticonstitutionnel de Gouvernement, adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, tenue à Lomé, Togo, du 10 au 12 juillet 2000 (la Déclaration de Lomé);

Rappelant en outre ses Communiqués sur la Situation en Guinée, notamment les Communiqués PSC/PR/COMM.(CLXV), PSC/PR/COMM.(CCIV) et PSC/AHG/COMM.2(CCVII), adoptés lors de ses 165ème, 204ème et 207ème réunions, tenues respectivement les 29 décembre 2008, 17 septembre 2009 et 29 octobre 2009 ; rappelant également le Communiqué de presse PSC/PR/BR.1 (CCXX), adopté lors de sa 220ème réunion, tenue le 11 mars 2010, et le Communiqué [PSC/PR/COMM.2 (CCLII)], adopté lors de sa 252ème réunion, tenue le 9 décembre 2010 ;

Notant le Communique conjoint du Président de l'UA, S.E. Felix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo et du Président de la Commission de l'UA, S.E. Moussa Faki Mahamat, ainsi que la Déclaration du Président de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), S. E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, ainsi que le Communiqué adopté par la Session Extraordinaire de l’Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, le 8 septembre 2021 ;

Prenant note de la Déclaration du Représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'Union africaine, S.E. l'Ambassadeur Mahamad Ali Hassan, Président du CPS pour le mois de septembre 2021, et du briefing du Commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité, S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye ; prenant également note des Déclarations du Représentant permanent de la République de Guinée auprès de l'UA et du Représentant du Ghana, en sa qualité de Président de la CEDEAO ;

Réaffirmant l'engagement indéfectible de l'UA à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Guinée et la solidarité continue de l'UA avec le peuple de Guinée dans ses aspirations à une gouvernance démocratique améliorée et durable.

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :