Cartographie des groupes vulnérables et des ressources existantes en matière de santé mentale et de soutien psychosocial dans la sous-prefecture de Koundou, district sanitaire de Gueckedou - 15 – 29 Janvier 2022

I. CONTEXTE

Le bassin du fleuve Mano en Afrique de l'Ouest (Guinée, Libéria et Sierra Leone), particulièrement au niveau de la zone dite du « Bec du Perroquet » où les trois se rejoignent, est une zone en perpétuelle fragilité depuis de nombreuses décennies. Des années de conflits armés et de troubles politiques, y compris les guerres civiles en Sierra Leone, au Libéria et en Côte d'Ivoire, ont causé des problèmes d'insécurité durables dans la région du fleuve Mano, en particulier dans les zones frontalières où les combattants et les réfugiés peuvent facilement circuler d'un pays à l'autre.. Ainsi, les conflits prolongés et l'impact socio-économique de l'épidémie de la Maladie à Virus Ebola de 2014-2016 ont exacerbé la situation de pauvreté et entraîné une mobilité massive des personnes déplacées et des réfugiés.

Située à 54 Km de Guéckédou avec une population de 28 337 d’habitants selon (INS Guinée 2014,

Recensement général de la population et de l’habitat)., Koundou est l’une des sous-préfectures les plus vulnérables de la préfecture de Guéckédou sur le plan sanitaire, éducatif, social et sécuritaire dû aux conséquences des conflits armés ayant détérioré la sécurité, la paix et l’intervention de l’État et des organismes internationaux dans la zone. À cela se juxtaposent, les effets de la maladie à virus Ebola, la Covid-19 et la récente épidémie de la Maladie à Virus de Marburg qui ont entrainé chez les communautés des symptômes « trauma » post-conflits et épidémiques, des abus, des violences sexuelles ou physiques et des troubles psychiques causés par la mort de leurs proches et la destruction de leurs biens Au regard des problèmes auxquels les communautés de la région du bec de perroquet sont confrontées, l’OIM, le PNUD, l’OMS et l’ITC ont développé un projet conjoint financé par la Migration Multi-Partner Trust Fund (MPTF) pour le renforcement de la gestion des frontières, la cohésion sociale et la sécurité transfrontalière dans la région du bec de perroquet.

Dans le cadre de ce projet conjoint, l’OIM a envisagé d’appuyer l’État guinéen à soutenir des interventions en santé mentale et de soutien psychosocial dans cette zone.