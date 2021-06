Activités des partenaires de la riposte à la maladie à virus Ebola en Guinée - défis, plaidoyer et perspectives Bulletin (Février - Juin 2021)

INTRODUCTION

La force du partenariat pour lutter contre la maladie à virus Ebola en République Guinée

Le 14 février 2021, le ministère guinéen de la Santé a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) à Gouéké, dans la préfecture de N’Zérékoré. L’épidémie de la MVE de 2014-2016 est également partie de Nzérékoré et s’est propagée au Liberia et en Sierra Leone. Entre le 14 février et le 19 juin, un total de 23 cas (16 confirmés, sept probables) et 12 décès ont été notifiés.

L’épidémie de la MVE de 2021 dont la fin est déclarée 19 juin 2021, n’a duré que quatre mois, alors que celle de 2014-2016 s’est étalée sur plus de trois ans. En capitalisant son expérience de la gestion de l’épidémie Ebola de 2014-2016 durant laquelle 3 814 cas dont 2 544 décès avaient été notifiés, la Guinée a montré ses capacités à répondre efficacement à une telle épidémie. Ceci a été possible grâce aux efforts conjugués du Gouvernement à travers l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) ainsi que les autorités administratives et sanitaires de la Région de N’Zérékoré appuyés par les communautés, les partenaires ainsi que par les autorités traditionnelles et religieuses.

Selon leurs expertises, leurs avantages comparatifs et leurs mandats respectifs, ces partenaires ont contribué aux 12 piliers de la réponse qui sont : (1) Coordination, planification, financement et suivi ; (2) Communication sur les risques et participation communautaire ; (3) Surveillance, étude épidémiologique et traçage des cas contacts ; (4) Points d’entrée, voyages et transports internationaux, rassemblements de masse et déplacements de populations ; (5) Laboratoires et diagnostics ; (6): Prévention et contrôle des infections, et eau, assainissement et hygiène ; (7) Prise des cas et suivi des guéris de la MVE ; (8) Soutien opérationnel et logistique (9) Fonctionnement pour les services et des systèmes de santé essentiels ; (10) Vaccination ; (11) Santé mentale et soutien psychosocial ; (12) Rites funéraires dignes et sécurisés.

En appui au Gouvernement guinéen, le ministère guinéen de la Santé, les partenaires ont agi vite et en synergie pour maîtriser rapidement la flambée de 2021, grâce à une coordination efficace. Cette coordination était faite en appui à la Coordination régionale de la Santé de Nzérékoré, avec l’OMS comme lead ainsi que l’Unicef et Alima comme co-leads. Les différents partenaires ayant contribué à la réponse sont notamment les agences des Nations Unies (HCDH, OCHA, OIM, OMS, PAM, UNFPA, UNICEF), les Organisations non gouvernementales internationales et nationales (AFENET, ALIMA, Breaktrougth Action, Croix Rouge Française, Croix Rouge Guinéenne, CRS, DIFAEM, FICR, iMMAP, OCPH, Plan International, Terre des Hommes, TINKISSO), le Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR, CR Française, CR Guinéenne) et des agences de coopération bilatérale (GIZ, USAID, US-CDC).

Durant toute la riposte, à travers les réunions bi-hebdomadaires de coordination, un fort plaidoyer a été régulièrement fait pour la prise en compte par tous les partenaires de la riposte à Ebola en Guinée : (i) des principes humanitaires (Humanité, Neutralité, Impartialité et Indépendance) ; (ii) des principes de partenariat (Égalité, Transparence, Démarche axée sur les résultats, Responsabilité et Complémentarité) ; (iii) de la redevabilité à l’égard des personnes affectées (AAP) avec les trois dimensions (Tenir compte, Rendre compte et Être tenu responsable) et (v) de la prévention de l’exploitation et des sévices sexuels « PSEA » (désignation par chaque Organisation d’un point focal PSEA, la participation active à la Task Force PSEA et la mise en place d’un mécanisme commun de collecte des plaintes). Les partenaires ont été par ailleurs centé leurs interventions sur la personne et sur la communauté, et partant, sur la dimension socio-anthropologique de la réponse, étant donné le défi de la réticence de certaines communautés. Conformément à la recommandation du Comité permanent interorganisations (IASC), les organisations non gouvernementales ont été impliquées dans le leadership de la coordination des partenaires et une ONG a été désignée à l’unanimité comme co-lead par ses pairs. Un comité de pilotage de la redevabilité à l’égard des personnes affectées a été mis en place avec un chef de file et se réunit régulièrement. Une enquête de satisfaction des partenaires a été également effectué et les résultats ont servi à améliorer la coordination. Les interventions de chaque partenaire seront résumées dans les pages qui suivent.

Les produits d’informations de la coordination des partenaires ont été élaborés, d’abord avec l’appui du Bureau régional de OCHA basé à Dakar ensuite avec le déploiement sur le terrain d’un Chargé de la Gestion de l’Information (IMO) de iMMAP à travers l’initiative Standby Partners. Les produits élaborés sont entre autre: (i) la mise à jour de l’infographie de la cartographie des interventions des partenaires (Qui fait Quoi Où, 3Ws), (ii) la mise à jour de la liste des contacts des partenaires (iii) le bulletin des activités des partenaires, (iv) le Snapshot des situations épidémiologiques (infographie de la situation). Ces produits d’informations peuvent être retrouvés sur le site du Humanitarian Response Info : https:// www.humanitarianresponse.info/en/operations/guinea

Maintenant que l’épidémie est déclarée terminée, une période de 90 jours de surveillance renforcée et de préparation opérationnelle va débutera directement. Cela permettra de développer les capacités de RESILIENCE du système de santé de Nzérékoré, afin de prévenir, de détecter à temps, de répondre efficacement, empêcher la transmission à d’autres régions et pays voisins et de se relever rapidement, face aux futures épidémies de la maladie à virus Ebola. Pour ce faire, le plan des 90 jours ainsi que les plans à court et à moyen terme à venir, s’attèleront notamment au renforcement des capacités de coordination régionale et nationale, pour amener les partenaires des urgences et du développement à travailler ensemble, en identifiant les interventions et les moyens efficientes impliquant l’approche « UNE SEULE SANTE » et les COMMUNAUTES.