Évolution de la situation en Guinée-Bissau et activités du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau - Rapport du Secrétaire général (S//2020/105)

Je soumets le présent rapport en application de la résolution 2458 (2019), par laquelle le Conseil de sécurité a prorogé le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS) jusqu’au 28 février 2020 et m’a prié de lui rendre compte tous les six mois de la situation en Guinée-Bissau et des progrès accomplis dans l’application de la résolution. J’y donne un aperçu des principaux faits nouveaux concernant la situation politique, la sécurité, les droits de l’homme, les questions de genre et la situation socioéconomique en Guinée-Bissau qui sont intervenus depuis la publication de mon rapport du 19 août 2019 (S/2019/664), ainsi que des progrès accomplis dans le processus de transition de l’ONU dans la perspective du retrait et de la fermeture du BINUGBIS.