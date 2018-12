Évaluation stratégique du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée Bissau - Rapport spécial du Secrétaire général (S/2018/1086)

Un expert principal indépendant a été engagé pour conduire une mission d’évaluation stratégique en Guinée-Bissau du 28 septembre au 4 octobre 2018. Un haut-représentant du Département des affaires politiques et des représentants du Département de l’appui aux missions, du Département des opérations de maintien de la paix, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (représentant le Groupe des Nations Unies pour le développement durable), de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) ont également été déployés pour l’aider. Les membres de la mission d’évaluation stratégique ont rencontré de nombreux acteurs nationaux, régionaux et internationaux à Bissau et à Dakar ; ils se sont entretenus avec des membres du BINUGBIS et de l’équipe de pays des Nations Unies et rendus au bureau régional du BINUGBIS à Bafatá. Parallèlement, l’expert a tenu des consultations avec des responsables de haut rang de l’Union africaine, de la Communauté des pays de langue portugaise, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union européenne.