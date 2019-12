L'Union africaine déploie des observateurs électoraux pour le second tour de la présidentielle en République de Guinée Bissau

Addis Abeba, 23 décembre 2019: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat a autorisé le déploiement d’une Mission d'Observation Electorale de l'Union africaine (MOEUA) dans le cadre du second tour de l’élection présidentielle prévue le 29 décembre 2019 en République de Guinée Bissau.

La MOEUA est conduite comme lors du premier tour, par Son Excellence Dr Joachim Rafael Branco, ancien Premier Ministre de la République Démocratique de São Tomé e Príncipe. Elle comprend 13 observateurs de long terme (déployés depuis le 19 novembre 2019) et 40 observateurs de court terme (OCT) provenant de 32 pays du continent africain. Les observateurs seront déployés du 22 décembre 2019 au 05 janvier 2020.

Le déploiement de la MOEUA en République de Guinée Bissau est conforme aux dispositions pertinentes de la Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (2002) ; les Directives de l’Union africaine pour les missions d’observation et de suivi des élections (2002) ainsi que la Charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance (2007).

La MOEUA a pour entre autres mandats, la production d’un rapport précis, objectif et impartial sur le déroulement du second tour de l’élection présidentielle en République de Guinée Bissau, y compris, la manière dont la conduite du processus électoral aura respecté les standards, régionaux, continentaux et internationaux, relatifs aux élections démocratiques. Elle vise également, la promotion de l’Aspiration 3 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine « l’Afrique que nous voulons » qui vise à assurer une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l’homme, la justice et l’Etat de droit.

Pour toute autre information, veuillez contacter:

Karine Kakasi Siaba | Email: Kakasik@africa-union.org | Unité Démocratie et Assistance Electorale | Département des Affaires politiques | CUA

Pour toute information concernant les médias, veuillez contacter:

Gamal Ahmed A. Karrar | Email: Gamalk@africa-union.org | Directorate of Information and Communication | CUA

Pour plus d’informations:

Direction de l’Information et de la Communication | Commission de l’Union Africaine I E-mail: dic@africanunion.org I Site internet: www.au.int I Addis-Abeba | Ethiopie