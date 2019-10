Le Président de la Commission de l’Union africaine exprime sa préoccupation face à la situation en République de Guinée Bissau et apporte son appui total aux efforts de la CEDEAO

Addis Abeba, le 30 octobre 2019: Le Président de la Commission de l’Union africaine,

Son Excellence Moussa Faki Mahamat, exprime sa vive préoccupation suite aux derniers développements de la situation politique en République de Guinée Bissau, notamment le décret présidentiel N° 12/2019 du 28 octobre 2019 portant dissolution du gouvernement et les réactions qui s’en sont suivies.

Le Président de la Commission de l’Union africaine appui les efforts de Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et apporte son soutien total à sa position exprimée dans son communiqué publié le 29 octobre 2019.

Le Président de la Commission réitère le soutien de l’Union africaine aux décisions pertinentes du 55eme Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, notamment le maintien du gouvernement issue des élections législatives du 10 mars 2019 et dont la feuille de route porte sur l’organisation de l’élection présidentielle du 24 novembre 2019.

Le Président de la Commission de l’Union africaine invite l’ensemble des acteurs politiques bissau-guinéen au respect de la décision de la CEDEAO et des engagements pris à cet égard. Il les encourage à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver une issue favorable à la crise actuelle.