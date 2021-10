La Représentante spéciale adjointe pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Giovanie Biha, conclut sa visite en Guinée-Bissau, en soutien aux efforts de partenariat et de coopération en faveur de la paix et du développement

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Chef adjointe du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mme Giovanie Biha, a achevé aujourd’hui une visite de trois jours en République de Guinée-Bissau.

La visite de familiarisation et de plaidoyer qui entre dans le cadre du partenariat en cours entre le système des Nations Unies en Guinée-Bissau et l’UNOWAS vise à appuyer les efforts pour la mise en œuvre des activités relevant du mandat de l’UNOWAS. Elle fait également suite à la mission de bons offices du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF, effectuée du 28 au 30 septembre 2021.

Au cours de sa visite, Mme Biha a été reçue en audience par la Secrétaire d’État aux Communautés, Mme Salomé dos Santos Allouche, assurant l’intérim de la ministre des Affaires étrangères, Mme Suzi Carla Barbosa. Elle a également rencontré la Ministre de l’administration publique, Mme Maria Celina Vieira Tavares. La Représentante spéciale adjointe a tenu des réunions avec l’équipe pays des Nations Unies afin d’évaluer les progrès réalisés et d’examiner les moyens pour relever les défis et renforcer les partenariats en appui aux efforts de paix et de développement.

Les discussions ont principalement porté sur les stratégies visant à renforcer la coordination et à améliorer les synergies pour la mise en œuvre du plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2022-2026. En outre, les agences des Nations Unies concernées ont fait le point sur la mise en œuvre des projets du Fonds de consolidation de la paix (PBF) visant à soutenir les efforts nationaux de stabilisation et de réformes, à renforcer la réponse des secteurs de la justice et de la sécurité dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, et à améliorer le leadership et la participation des jeunes au processus démocratique.

Dans le cadre des efforts de plaidoyer, Mme Biha a également eu des entretiens sur le partenariat et la coopération avec les représentants de la CEDEAO, de l’UE, de la Banque Mondiale, ainsi qu’avec des représentants des femmes et des jeunes.

À tous ses interlocuteurs, la Représentante spéciale adjointe a réaffirmé l’engagement continu de l’UNOWAS à soutenir la paix et le développement en Guinée-Bissau.

PDF icon 211020-dsrsg_guinea-bissaufr.pdf