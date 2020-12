Guinée-Bissau: le Secrétaire général prend acte de la fermeture du BINUGBIS et assure de l’engagement continu de l’ONU

SG/SM/20520

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général prend acte de la fermeture aujourd’hui du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS), qui a rempli son mandat conformément à la résolution 2512 du Conseil de sécurité du 28 février 2020.

Le Secrétaire général exprime sa gratitude au Gouvernement et au peuple de Guinée-Bissau pour leur solide partenariat avec le BINUGBIS et le système des Nations Unies dans son ensemble. Il félicite tous les partenaires régionaux et internationaux pour leur engagement indéfectible et leur contribution à la paix et à la stabilité en Guinée-Bissau, ainsi que pour leur solide partenariat avec le BINUGBIS.

Le Secrétaire général exprime sa profonde gratitude aux dirigeants et au personnel du BINUGBIS, passés et présents, pour leurs efforts inlassables et leur dévouement dans la mise en œuvre du mandat de la Mission malgré le contexte politique difficile.

Le Secrétaire général réaffirme l'engagement continu de l'ONU à accompagner le peuple et le Gouvernement de Guinée-Bissau dans leurs efforts en vue de mettre pleinement en œuvre les réformes urgentes visées par la feuille de route de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et par l’Accord de Conakry, ainsi que pour parvenir à une paix et un développement durables dans le pays.

