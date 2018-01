Guinée Bissau Enquête de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition - Décembre 2017

1. Points saillants

En octobre 2017, le taux d’insécurité alimentaire dans les ménages ruraux de Guinée Bissau était de 20% dont 2% en insécurité alimentaire sévère. Il s’agit d’une baisse significative par comparaison à l’enquête de septembre 2016 où le taux était de 30,6%. Cette baisse est liée en grande partie aux impacts positifs, encore en cours, de la bonne campagne de production et de commercialisation de noix de cajou de 2017 avec le doublement du prix au producteur qui est passé de 500F à 1000FCFA. L’augmentation des revenus des paysans a permis de mieux faire face à la période de soudure. Cependant, la situation de la sécurité alimentaire pourrait être difficile dans les régions de Bafata, Gabu et Oio à la suite des inondations de juillet et septembre 2017 qui pourraient occasionner, selon le Ministère de l’Agriculture, une perte d’environ de 38 018 tonnes de riz affectant ainsi 39 820 personnes.

Les régions de Quinara (27%), Oio (22,5%) et Cacheu (22,2%) sont les plus affectées par l’insécurité alimentaire. En revanche, les taux les plus faibles sont trouvés dans les régions de Bafata (13,1%), Biombo (14%) et Tombali (17,2%). En outre, au mois de septembre 2016, seuls deux (02) secteurs ne comptaient aucun ménage en insécurité alimentaire sévère, en octobre 2017, il y en avait quatorze (14) secteurs.

L’analyse du profil des ménages en insécurité alimentaire montre que plus le niveau d’instruction du chef de ménage est faible plus l’insécurité alimentaire est élevée. En outre, les ménages dirigés par les femmes sont plus affectés par l’insécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes.

En octobre 2017, la prévence de malnutrition aigüe des enfants âgés de 6 à 59 mois, déterminé uniquement à partir de la mesure du périmètre brachial (PB), dans les zones rurales de Guinée-Bissau était de 1,7% [1,3 - 2,1] dont 1,4% [1,1 - 1,8] de malnutrition aigüe modérée et 0,3% [0,2 - 0,5] de malnutrition aigüe sévère. En somme, la situation de la malnutrition aigüe n’a pas changé entre mai et octobre 2017.

Globalement, seuls 4,7% des enfants de 6 à 23 mois ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable. Dans les régions de Bafata et Oio, zones d’intervention du PAM pour la prévention de la malnutrition chronique, les proportions sont également faibles avec respectivement 7,8% et 5,6%.