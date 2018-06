Unión Europea y SICA lanzan Iniciativa Fondo Verde para combatir cambio climático

13 de junio 2018: La región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), contará con recursos por 88,1 millones de euros para impulsar inversiones que permitan mitigar los efectos del cambio climático y asegurar el desarrollo sostenible de la región.

La Iniciativa Fondo Verde para la Región SICA se llevará a cabo en el marco de la cooperación entre la Unión Europea, la Secretaría General del SICA, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

La Iniciativa Fondo Verde para la Región SICA se firmará este miércoles 13 de junio en Ciudad de Panamá, con la participación del Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, el ministro de Ambiente de Panamá, Emilio Sempris, el embajador de la República Federal de Alemania en Panamá, señor Uwe Wolfgang Heye y el representante del BCIE.

La iniciativa cuenta con dos componentes, el primero la llamada Iniciativa MIPYMES Verdes II, focalizada en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) mediante la generación de energía renovable y la adopción de medidas de eficiencia energética en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) centroamericanas, con una donación de 14 millones de euros de la UE, un aporte del Gobierno de la República Federal de Alemania, a través del Banco Alemán de Desarrollo, KfW, de recursos reembolsables por 40 millones de euros y no reembolsables por 1 millón de euros y 7,1 millones de euros aportados por el BCIE.La Iniciativa MIPYMES Verdes II será administrada por el KfW e implementada por el BCIE.

El segundo componente, denominado Fondo de Desarrollo Verde, facilitará inversiones en ámbitos locales con el fin de mejorar la resiliencia al cambio climático en zonas vulnerables, a través de la restauración de paisajes y el desarrollo de ecosistemas integrados.

Los recursos serán administrados por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y se apoya en el programa REDD+ Landscape, del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación Natural y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, el cual aporta 6 millones de euros, y con una contribución financiera de la UE por 20 millones de euros.

Esfuerzo Conjunto

El Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, afirmó que "solo un esfuerzo conjunto de todas las partes permitirá cumplir con los objetivos que nos hemos fijado internacionalmente sobre el medio ambiente, en particular en el Acuerdo de Paris. Me complace comprobar que nuestros socios del SICA nos acompañan en la lucha ante esta problemática común que no tiene fronteras".

Por su parte, Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA, afirmó: “Estamos trabajando para promover acciones encaminadas a la sostenibilidad ambiental de manera conjunta con nuestros socios. La Unión Europea es un aliado estratégico para nuestro proceso de integración y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

La región del Sistema de Integración Centro Americana, SICA, está integrado por Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.

Contexto:

Los países del SICA están entre los más expuestos al cambio climático en materia de medio ambiente y desarrollo. Durante la última década, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y El Salvador se ubicaron entre los 15 países más vulnerables del mundo, con más de 8.200 personas muertas por causas relacionadas con los desastres naturales en países de la región SICA. En este periodo, las pérdidas relacionadas con el cambio climático representaron aproximadamente USD 19.000 millones para la región.

Los países de la región SICA requieren fortalecer su resiliencia, aumentar su preparación para el riesgo de desastres e implementar acciones de adaptación a la variabilidad climática.

La Inicitativa Fondo Verde para la región SICA, que se lanza en la Ciudad de Panamá, representa un ejemplo del partenariado entre la Unión Europea y sus Estados Miembros con la región para avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de la cooperación de la UE con Centroamérica, de cara a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.