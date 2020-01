Guatemala lidera y se compromete con atención integral de migrantes centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 15 enero (AGN).- El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, anunció hoy la firma de un acuerdo con organizaciones internacionales para brindar una atención, con enfoque de derechos humanos, a la ruta migratoria y a las personas que la utilizan.

“Hemos convenido establecer un acuerdo que se firmará con ACNUR, OIM y UNICEF, que nos permita un abordaje integral de la ruta migratoria para poder atenderlo bajo los estándares del concepto de los derechos humanos”, confirmó Brolo.

El convenio sería firmado con la Agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El funcionario extendió la invitación a México, El Salvador y Honduras para que se puedan aliar y unir esfuerzos para brindar una atención conjunta y establecer los mecanismos de comunicación para que las autoridades puedan estar en contacto directo.

El anuncio se hizo durante la presentación del cuarto borrador del Plan de Desarrollo Integral para Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

“La unión de fuerzas permite lograr resultados mayores que impacten más en los connacionales de cada uno de los países. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, este (Plan de Desarrollo) es una propuesta que representa un desafío, pero también una oportunidad, considerando que no parte de cero, sino de lo que cada uno de los países propone”, enfatizó Brolo.

Trabajo regional

A la actividad de entrega del documento, realizada en el Palacio Nacional de la cultura, estuvieron presentes el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei; además del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y los embajadores en Guatemala de El Salvador, Alejandra Hill Tinoco, y de Honduras, Mario Alberto Fortín, así como la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.

“Me parece muy buena noticia que el primer acto de gobierno del Presidente de Guatemala sea recibir una propuesta de esta naturaleza que lleva más de un año de trabajo. Es un extraordinario documento que propone una meta alcanzable y factible para el bienestar, pues esto va más allá de la migración”, expresó Ebrard.

El funcionario mexicano anunció que, como lo han hecho con otros países, harán una inversión pública para la creación de 20.000 empleos en Guatemala.

“Nunca habíamos tenido un plan así con Guatemala. Jamás México había invertido para crear empleos. Vengo a decirles que estamos en la mejor disposición de respaldar este plan y, por lo pronto, viene con un paquete de 20 millones de dólares”, informó Ebrard.

El diplomático salvadoreño además expresó su “admiración” por el mandatario, por su visión, fortaleza, compromiso, fuerza inquebrantable, demostrada ayer en la toma de posesión y, demostrada aún más, por convocar hoy en su primer acto de gobierno a cuatro países hermanos. “Juntos podemos”, expresó Hill Tinoco.

Por su parte el embajador hondureño señaló cómo los cuatro países comparten problemas y dolores, por lo que se deben encontrar soluciones conjuntas, y luchar contra el narcotráfico, crimen organizado y otras instituciones criminales, todo para beneficio de los ciudadanos centroamericanos.

“Creemos que no tenemos alternativas, los vasos comunicantes entre el sur de México y Centroamérica son excesivamente fuertes y no están llenos de colesterol, son vasos fluidos y no pueden ser obstruidos”, indicó en su discurso el embajador Fortín.

AGN jm/ip/dm