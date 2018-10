Guatemala: Equipo Humanitario de País - Reporte de Situación No. 01 Canícula Prolongada (al 26/09/2018)

Destacados

La canícula se extendió durante los meses de junio, julio y parte de agosto, provocando en algunos departamentos del oriente entre 40 a 50 días sin lluvia.

Evaluaciones preliminares del Ministerio de Agricultura MAGA indican daño principalmente en frijol y maíz en 180 mil hectáreas en 20 departamentos (de un total de 22); ver mapa; son 291 mil familias afectadas y pérdidas económicas por más de 334 millones de Quetzales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó que la región oriente presenta afectación en los cultivos de maíz y frijol, en un 80%.

OXFAM realizó una evaluación rápida en 39 comunidades de 3 municipios de Chiquimula y 53 comunidades de 3 municipios de Baja Verapaz, el 67% de las comunidades reportan pérdidas mayores al 75% de la producción agrícola.

1.4 millones

Personas Afectadas

291 mil

Familias Afectadas (al 15 de agosto)

180 mil

Hectáreas con daños según MAGA

+334 Millones de quetzales de pérdidas según MAGA

80% Afección en cultivos región oriente según FAO

20 Departamentos afectados de un total de 22 según MAGA 16 deptos. priorizados

Panorama de la Situación

Desde el año 2012, se han presentado periodos prolongados de sequía y presencia del fenómeno de El Niño (con disminución de lluvia), producto de cambio climático, año tras año las familias se han visto afectadas con pérdida de cultivos, únicamente el año pasado 2017, que llovió de acuerdo a lo esperado y lograron sacar la cosecha (maíz y frijol) pero no es suficiente, este nuevo impacto en los hogares en condiciones de vulnerabilidad del corredor seco, lo que implica una interrupción en la recuperación del medio de vida que se produjo a finales de 2017.

De acuerdo a los análisis del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, durante los meses de julio y agosto, hay una disminución de lluvia usualmente se presenta del 10 al 20 de julio y del 5 al 15 de agosto, conocido como canícula en el periodo de lluvia, sin embargo, la canícula de este año fue más extensa, inició en la última semana del mes de junio, continuó en julio y los primeros 15 días de agosto, dejando en algunos departamentos hasta 40 y 50 días sin lluvia, afectando las fases de floración y llenado del grano de los cultivos (principalmente maíz y frijol). La sequía no ha sido tan drástica como en 2014, pero suficientemente grave como para tener un impacto negativo en la producción agrícola en varias áreas del Corredor Seco y en algunos casos bastante significativo.

Los modelos indican la presencia del fenómeno del Niño (disminución de lluvias), presentándose en el último trimestre del 2018, lo cual podría afectar el inicio de la temporada de lluvias del 2019.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, realizó una estimación de daños y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (café, frutales y vegetales en menor cantidad), identificando a 291 mil familias afectadas, en 20 departamentos (el 99% de las familias afectadas se encuentran en 16 departamentos), 180 mil hectáreas de área afectada y pérdidas económicas por más de 334 millones de quetzales (44 millones USD).

Las familias más afectadas por los efectos de la canícula prolongada son familias mayoritariamente indígenas que viven en pobreza y extrema pobreza, pequeños agricultores de infra subsistencia y subsistencia, muchas de estas familias dependen de la agricultura en un 100%, un gran porcentaje de agricultores rentan el terreno para cosechar y perdieron toda la cosecha. Los efectos de la canícula prolongada de este año, incrementa la inseguridad alimentaria y situación de pobreza de las familias afectadas. A corto plazo, la inseguridad alimentaria y la poca disponibilidad de alimentos a nivel familiar, podrían incrementar los casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años (integrantes de las familias afectadas) así como afectaciones al derecho a la salud particularmente e niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas ya que constituyen el grupo etario más vulnerable. Mucha de la población ha optado por migrar hacia EEUU como una alternativa para sobrevivir, especialmente los hombres, mientras las mujeres se quedan solas a cargo de la casa y de los hijos, para costear los gastos del viaje hacia EEUU y países fronterizos en búsqueda de empleo o venden o hipotecan sus casas o terrenos. Otras estrategias que utilizan para paliar la crisis, es la venta de sus animales de corral, migrar a otros departamentos vecinos en busca de trabajo o piden préstamos.

Otro tema importante es la calidad y disminución de la oferta de trabajo, la falta de acceso a trabajo decente en el área rural sobre todo agrícola y la falta de cosechas prósperas, las labores en los cultivos de maíz y frijol cesaron debido a la falta de lluvia, las familias no tienen ingresos. A esto se suma que en las partes altas donde se cultiva café también está disminuyendo la contratación de mano de obra y se visualiza que continuará hasta la cosecha, esto debido a que el grano de café no está obteniendo la humedad necesaria del suelo, lo cual provoca que el grano no se forme completamente, disminuya la producción y por ende la mano de obra. El precio internacional aun cuando en los últimos dos meses ha presentado un leve incremento, se encuentra por niveles muy bajos de valor de compra, aunado a que se espera una buena cosecha en Brasil, no se estima que exista un incremento considerable en los precios.

FAO reportó que la región oriente presenta la mayor afectación en los cultivos de maíz y frijol, el daño se calcula en un 80%. En la región occidente el grado de afectación en los cultivos de maíz y frijol se calcula en 20%. En las regiones norte y sur, la canícula prolongada no provocó daños significativos en los cultivos de maíz y frijol. El precio de maíz subió 25 quetzales, debido especialmente a la especulación generada por comerciantes.

OXFAM realizó una evaluación rápida en 39 comunidades de 3 municipios de Chiquimula (Jocotán, Camotán y Olopa) y 53 comunidades de 3 municipios de Baja Verapaz (Rabinal, San Miguel Chicaj y Cubulco). Los resultados muestran que la canícula prolongada de 2018 ha ocasionado pérdidas en la producción de maíz y frijol en el primer ciclo de cultivos de este año; el 67% de las comunidades reportan pérdidas mayores al 75% de la producción agrícola; el promedio de pérdidas reportadas es de 71%.

En coordinación con SESAN se inició una evaluación donde participaron Plan Internacional, ACF, COOPI, GVC, Trocaire, Corazón del Maíz, Asedechi y Fundebase. El trabajo de campo lo realizaron del 15 de agosto al 14 de septiembre. La evaluación implicó encuestas en 8,631 hogares de 557 comunidades en 26 municipios de 8 departamentos del corredor seco, los resultados estarán aproximadamente en una semana.

En la clasificación utilizada por FEWS indica que en el corredor seco oriental y occidental se encuentra en Estrés - Fase 2, CIF-, y el resto del país en Mínimo -Fase 1, CIF-. Hay hogares que se encuentran en Crisis (Fase 3, CIF) hasta enero, esto irá en aumento a partir de febrero a medida que avance el período de escasez de alimentos.