Guatemala: COVID-19 Informe de Situación No. 08 (al 08 de septiembre 2020)

Este informe es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. Cubre el periodo del 08 de agosto al 08 de septiembre 2020. El siguiente informe se emitirá en un mes.

Destacados

Al 6 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acumuló 259.883 casos tamizados, de los cuales 77.828 corresponden a casos confirmados (58% hombres y 39% mujeres), 8.382 casos activos estimados y 2.862 casos fallecidos.

Los departamentos que presentan mayor incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes son: (i) Guatemala: 1.229,3; (ii) Sacatepéquez: 881,7;(iii) Izabal: 680,4; (iv) El Progreso: 665; (v) Quetzaltenango: 541,8; y (iv) Escuintla: 483,7.

El Congreso de la República aprobó la prórroga del Estado de Calamidad, con vigencia hasta el 5 de octubre.

Los hogares más pobres continuarán experimentando un impacto en la calidad y cantidad de los alimentos que consumen. Los hogares ubicados en el corredor seco experimentarán inseguridad alimentaria en estrés (fase 2, CIF).

Se estima que el 40% de los estudiantes que cursan el nivel preprimario han abandonado o piensan suspender las clases.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN

Actualización situación de la COVID-19

Al 6 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acumuló 259.883 casos tamizados, de los cuales 77.828 corresponden a casos confirmados, 66.584 casos recuperados estimados, 8.382 casos activos estimados y 2.862 casos fallecidos.

La incidencia acumulada es de 461,7 casos por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad es de 17 fallecidos por 100.000 habitantes y la letalidad es de 3,7%. Los departamentos que presentan mayor incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes son: (i) Guatemala: 1.229,3; (ii) Sacatepéquez: 881,7; (iii) Izabal: 680,4; (iv) El Progreso: 665; (v) Quetzaltenango: 541,8; y (vi) Escuintla: 483,7.

El 58% de los casos corresponden a hombres y el 39% a mujeres (3% de los casos no reportan sexo). Más del 50% de los casos se concentran en los grupos de edad de 20 a 39 años. En cuanto a personas fallecidas, el 71% de los casos son hombres y el 26% mujeres (3% de los casos no reportan sexo). Más del 45% de los casos se concentran en los grupos de edad de 50 a 69 años.

Del 21 de agosto al 3 de septiembre, Guatemala pasó de tener 206 municipios en alerta roja a 201. Además, según el último reporte, hay 46 municipios en alerta amarilla y 93 en anaranjada.

En conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei informó que se ha visto una baja de casos en las últimas nueve semanas y disminuyó en 39% la ocupación de camas en los hospitales nacionales para atención de pacientes. Los horarios de locomoción se mantienen de 4 a.m. a 9 p.m. El transporte está funcionando con limitaciones en cuanto a capacidad, y los restaurantes y comercios están implementando medidas de distanciamiento y seguridad.

El 27 de agosto, el Congreso de la República aprobó la prórroga del Estado de Calamidad por sexta vez, con vigencia hasta el 5 de octubre.

Para contribuir a la reactivación económica local-nacional y a la economía familiar, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ya ha entregado 529.537 tokens (códigos) para el cobro del segundo aporte del Fondo Bono Familia, consistente en Q1 mil, entregado por el Gobierno a los hogares afectados por la COVID-19. Este segundo aporte llegará a 2.653.200 hogares. Los análisis realizados prevén que existen condiciones para una reactivación económica positiva y consideran que una etapa fundamental para volver a activar la economía nacional es la creación de empleo, y que las personas puedan generar sus propios ingresos. Algunos problemas que se han presentado con este programa son: alrededor de 202 mil personas beneficiadas no han actualizado sus datos y eso también impide que reciban el segundo pago; adicionalmente, hay aproximadamente 31 mil familias que no han llenado el formulario del primer pago y posiblemente no han recibido aún este primer desembolso. A esto hay que agregar que alrededor de 150.200 familias no tienen servicio de energía, pero de acuerdo con las autoridades serán incluidas.

La Presidencia de la República ha anunciado la apertura de las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora a partir del 18 de septiembre, esto debido a que no se cuenta con los protocolos necesarios. Actualmente se están elaborando estos protocolos en conjunto con el MSPAS.

Las autoridades de educación confirmaron que los alumnos y alumnas no regresarán a clases presenciales este año y continuarán con las clases a distancia virtuales y a través de guías educativas.

De acuerdo con Famine Early Warning Sistems Network (FEWS NET) los hogares más pobres continuarán experimentando un impacto en la calidad y cantidad de los alimentos consumidos, debido a la reducción de sus ingresos y el aumento de precios de los alimentos. Los hogares continúan ajustando su dieta y empleando estrategias negativas para garantizar su alimentación. Si bien durante julio no recibieron la asistencia alimentaria programada, la continuidad de los programas de asistencia alimentaria durante agosto y septiembre permitirá que la mayoría de los hogares puedan asegurar su alimentación (fase 1, CIF), mientras que los hogares ubicados en el corredor seco experimentarán inseguridad alimentaria en estrés (fase 2, CIF).

En el sector educativo el impacto por la suspensión de clases presenciales debido a la COVID-19 presenta ya los primeros desafíos. Las autoridades prevén que la deserción escolar se incrementará este año en todos los niveles educativos. Según datos del Ministerio de Educación (MINEDUC), en 2019 la tasa de deserción escolar alcanzó un 7%, y ahora creen que puede incrementarse y tener un efecto crítico en las áreas rurales, donde los niños realizan labores de campo o actividades de comercio informal, priorizando el acceso a alimentos, -con la educación quedando en un segundo plano-. Otro aspecto relevante es que las comunidades rurales no tienen los recursos tecnológicos para poder continuar con las clases a distancia. Ante esta situación, las autoridades del MINEDUC estiman que el nivel más afectado será el preprimario y el sector más impactado será el privado. La Asociación de Colegios Privados estima que el 40% de los estudiantes que cursan el nivel preprimario han abandonado o piensan suspender las clases. El MINEDUC reporta que en el sector privado hay inscritos 95.588 estudiantes en preprimaria, por lo que serían unos 38.235 niñas y niños los que se habrían alejado de las aulas de los colegios.