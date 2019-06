Fotorreportaje: Una casa donde conviven el arte y la memoria intenta cerrar las heridas en Guatemala

San Juan Comalapa, un municipio ubicado a unos 80 km de la capital de Guatemala, es conocido como la “Florencia de América” por su vasta historia artística, que se remonta a los años treinta. Comalapa, cuna de los pintores de origen cakchiquel —incluido el artista de renombre mundial Andrés Curruchich— conserva aún hoy sus coloridos murales. Sin embargo, este bello paraíso para las artes no pudo escapar de los horrores de la guerra civil guatemalteca. El conflicto armado entre militares y grupos guerrilleros, que se extendió por 36 años, asesinó a al menos 200.000 personas, en su mayoría indígenas. Aún no se ha logrado identificar a muchos cadáveres, y la mayoría de las personas desaparecidas continúan siéndolo. Miles de familias guatemaltecas no han podido cerrar las heridas.

