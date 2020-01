Boletín Informativo No. 312020 - 11 departamentos mantienen albergues habilitados por bajas temperaturas

Desde que dio inicio la Temporada de Descenso de Temperatura 2019-2020, el pasado mes de noviembre, hasta la fecha, once departamentos mantienen albergues habilitados a nivel nacional para la protección de las personas que no cuenten con un hogar donde resguardarse de las bajas temperaturas o que sus viviendas no reúnan las condiciones necesarias para protegerse del frío.

Hasta el momento, un total de 17 albergues han sido habilitados en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán, todos funcionando en horario de 17:00 a 08:00 horas con el único requisito de no ingresar bajo efectos de alcohol o estupefacientes, esto como medida de prevención para los demás albergados.

Como parte de la atención que se brinda en estos albergues que han sido habilitados en coordinación con autoridades a nivel local y municipal, esta la distribución de raciones de alimentos, frazadas, kits de higiene personal e insumos para que el albergue funcione adecuadamente como productos de limpieza, cocinas industriales, entre otros.

Ante el pronóstico meteorológico emitido por INSIVUMEH para los próximos días, sobre las bajas temperaturas que continuarán registrándose, se recomienda notificar a cuerpos de socorro si observa alguna persona que se encuentre pernoctando en la vía pública para que sea trasladada a uno de los albergues que se encuentran funcionando a nivel nacional.

A la población en general también se recomienda abrigarse adecuadamente, estar pendientes de nuevos boletines meteorológicos que sean emitidos durante los próximos días y tener precaución con el incremento en la velocidad del viento, ya que se podría registrar caída de ramas de árboles o cables del tendido eléctrico.