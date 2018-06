Boletín Informativo No. 1942018 - Descenso de nuevos lahares en el volcán de Fuego

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e hidrología -INSIVUMEH- a través de sus boletines especiales vulcanológicos No. 90-2018 y No. 91-2018 ha informado sobre el descenso de nuevos lahares por las barrancas El Jute, Seca y Las Lajas así como en la zona de San Miguel Los Lotes donde se podrían generar desbordes a causa de que aun no hay canales definidos por donde se encausen los lahares.

Según los monitoreos que se han realizado en esta zona, estos lahares mantiene dimensiones de 30 y 40 metros de largo, 3 metros de ancho, arrastran arboles, piedras, abundante material volcánico fino y pastoso que genera fuerte olor a azufre y emana vapor a causa de la alta temperatura que mantiene.

Actualmente la zona del volcán de Fuego se encuentra con poca visibilidad debido a la nubosidad y lluvias que se registran en el sector.

Los mismos son generados a causa de las fuertes lluvias que ya se registran en esta zona volcánica y podrían tomar dirección por el rio Guacalate, Mineral, Niágara y Pantaleón incrementando su nivel, además del riesgo que existe de que las lluvias continúen generando el descenso de más lahares durante la noche y madrugada.

Por lo anterior, se recomienda a los pobladores que residen en comunidades cercanas a estar área, no permanecer en zonas de riesgo como barrancas o ríos, atender todas las indicaciones que emitan las autoridades y tomar en cuenta que el descenso de estos lahares también podría registrar afectación en la red vial cercana al volcán de Fuego.